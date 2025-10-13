«Καθαρές» οι εξετάσεις του Ναν – Τι συνέβη με Σαμοντούροφ…

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10) στο ΣΕΦ, στο οποίο ηττήθηκε με 90-86, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός υπέστη αιμάτωμα στην επιγονατίδα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αυτές, δεν έδειξαν κάτι πέρα από μια απλή κάκωση και πλέον στις δύο επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, στο αγώνα της Τετάρτης (15/10) με τη Βιλερμπάν, στο ΟΑΚΑ.

Πρόβλημα και με Σαμοντούροφ εκτός του Ναν

Από’ κει και πέρα, με πρόβλημα αποχώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια του ματς, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και σήμερα (13/10) αναμένεται να κάνει εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.