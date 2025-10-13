«Καθαρές» οι εξετάσεις του Ναν – Τι συνέβη με Σαμοντούροφ…
Ο Κέντρικ Ναν δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποχώρησε με χτύπημα.
Χωρίς τον Κέντρικ Ναν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10) στο ΣΕΦ, στο οποίο ηττήθηκε με 90-86, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Αμερικανός υπέστη αιμάτωμα στην επιγονατίδα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Αυτές, δεν έδειξαν κάτι πέρα από μια απλή κάκωση και πλέον στις δύο επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, στο αγώνα της Τετάρτης (15/10) με τη Βιλερμπάν, στο ΟΑΚΑ.
Πρόβλημα και με Σαμοντούροφ εκτός του Ναν
Από’ κει και πέρα, με πρόβλημα αποχώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια του ματς, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και σήμερα (13/10) αναμένεται να κάνει εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
- Εμπαπέ για Μέσι: «Δύο μοναδικά χρόνια δίπλα του – Έμαθα πολλά…»
- Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Δεν είναι αλήθεια ότι έχω τσακωθεί με τον Μαρίν…»
- Νέο σοκ στον Ερυθρό Αστέρα: Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ, στην αγορά για παίκτη οι Σέρβοι
- Στο «κόλπο» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Λέικερς
- Απολογήθηκε ο Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου…» (pic)
- Επέστρεψε με «σβηστό» double-double ο Αντετοκούνμπο στους Μπακς (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις