Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
«Καθαρές» οι εξετάσεις του Ναν – Τι συνέβη με Σαμοντούροφ…
«Καθαρές» οι εξετάσεις του Ναν – Τι συνέβη με Σαμοντούροφ…

Ο Κέντρικ Ναν δεν αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αποχώρησε με χτύπημα.

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10) στο ΣΕΦ, στο οποίο ηττήθηκε με 90-86, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός υπέστη αιμάτωμα στην επιγονατίδα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αυτές, δεν έδειξαν κάτι πέρα από μια απλή κάκωση και πλέον στις δύο επόμενες προπονήσεις θα φανεί αν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, στο αγώνα της Τετάρτης (15/10) με τη Βιλερμπάν, στο ΟΑΚΑ.

Πρόβλημα και με Σαμοντούροφ εκτός του Ναν

Από’ κει και πέρα, με πρόβλημα αποχώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που αποκόμισε ένα χτύπημα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια του ματς, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και σήμερα (13/10) αναμένεται να κάνει εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη λιανική ρεύματος στην Αλβανία και το Κόσοβο

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»
Μπάσκετ 12.10.25
Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μετά το ματς δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)
Μπάσκετ 12.10.25
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 90-86: Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ «καθάρισαν» το πρώτο ντέρμπι (vids)

«Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος, με τον Ολυμπιακό να νικά 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
Μπάσκετ 12.10.25
Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Στο ΣΕΦ έφτασε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το μπλουζάκι του Ντόρσεϊ να τραβάει τα βλέμματα...

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπάσκετ 12.10.25
Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.

