Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Λάρι Αμάουρι Άλβαρεζ Νούνιεζ , γνωστού ως Λάρι Τσάνγκα, έναν από τους ιδρυτές της εγκληματικής οργάνωσης Τρεν ντε Αράγουα, έφτασε στα γραφεία του προέδρου της Κολομβία Γκουστάβο Πέτρο, του υπουργού Δικαιοσύνης Εδουάρδο Μοντεαλέγκρε και του Ύπατου Αρμοστή για την Ειρήνη Ότι Πατίνιο.

Στην επιστολή, απευθύνεται στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους για να εκφράσει το ενδιαφέρον του να συμβάλει στην ειρήνη και να διερευνήσει μια πιθανή διάλυση ή αποστρατεία της εν λόγω ομάδας σύμφωνα με την ιστορική Εl Εspectador (της οποίας ο εκδότης Γκιγιέρμο Κάνο δολοφονήθηκε το 1986 κατ’ εντολή του Πάμπλο Εσκομπάρ).

Το έγγραφο καθιστά σαφές ότι ένα από τα αιτήματα του Άλβαρεζ Νούνιεζ, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή La Picota εν αναμονή της έκδοσής του στη Χιλή, είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα έναρξης διερευνητικών συνομιλιών με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για την Ειρήνη, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ολικής Ειρήνης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε από το Semana, το αίτημα περιλαμβάνει την προσωρινή αναστολή των ενταλμάτων έκδοσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Δεν ζητά χάρη η της Τρεν ντε Αράγουα, ζητά να μην εκδοθεί προσωρινά

Ομοίως, η επιστολή που έφτασε στα ανώτατα πολιτειακά κλικάκια ζητά να μελετήσουν το διορισμό του Λάρι Τσάνγκα ως διαχειριστή ειρήνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση και να οικοδομηθεί «μια βιώσιμη πορεία αποστράτευσης».

Σύμφωνα με τον ηγέτη, η πρότασή τους δεν αποσκοπεί στην παραβίαση των υποχρεώσεων προς την εθνική και διεθνή δικαιοσύνη, ούτε των υποχρεώσεων προς τα θύματα της Τρεν ντε Αράγουα, «αλλά μάλλον στη συμβολή σε μια ομαλή και επαληθεύσιμη διαδικασία διάλυσης μιας εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα εθνικά προηγούμενα».

«Δεν επιδιώκω να αποφύγω τη δικαιοσύνη ή να παρεμβαίνω στις δικαστικές διαδικασίες για να προωθήσω την ατιμωρησία. Η πρόθεσή μου είναι αποκλειστικά η συνεργασία και η υποταγή στη δικαιοσύνη» ανέφερε σχετικά.

«Η πρότασή μου βασίζεται αυστηρά στην αλήθεια και στη μη επανάληψη, με στόχο να συμβάλει στις δημόσιες πολιτικές μέσω κοινωνικών αξιολογήσεων, προτάσεων για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και μηχανισμών πρόληψης στην κοινότητα», δηλώνει ο συνιδρυτής της Τρεν ντε Αράγουα στην επιστολή του.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Ο Άλβαρεζ, ήταν καταζητούμενος από τη Βενεζουέλα και τη Χιλή για διάφορα εγκλήματα, όπως τρομοκρατία, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, διακίνηση όπλων και πυρομαχικών, βαριά εκβίαση και απαγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο «Λάρι Τσάνγκα» φέρεται να έφτασε στην Κολομβία το 2022, αποκτώντας πλαστά έγγραφα, τα οποία του επέτρεψαν να παραμείνει απαρατήρητος και να συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών μέσω διαφόρων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν στην περιοχή του Καφέ, ενώ ηγούνταν της εγκληματικής στρατηγικής για την επέκταση της Τρεν ντε Αράγουα στην Κολομβία.

Μερικές από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ήταν μια πιτσαρία και διάφορα κρεοπωλεία που διευθύνονταν από άλλα άτομα.

Η διάλυση της Τρεν ντε Αράγουα αφαιρεί βάρος από τη Βενεζουέλα την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως προστατεύει την συμμορία, αλλά και από την Κολομβία που έχασε το στάτους του «συμμάχου των ΗΠΑ κατά των ναρκωτικών» πριν μερικές εβδομάδες. Ταυτόχρονα, αποδυναμώνει το επιχείρημα των ΗΠΑ περί «Βενεζουελάνων ναρκωτρομοκρατών».