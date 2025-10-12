newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 01:14
Πτώση ελικοπτέρου στις ΗΠΑ - Συγκλονιστικά πλάνα
Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 12 Οκτωβρίου 2025 | 06:42

Ηγέτης της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Ο Λάρι Άλβαρεζ Νούνιεζ, γνωστός και ως Λάρι Τσάνγκα εκ των ιδρυτών της Τρεν ντε Αράγουα καλεί την Κολομβία για την ειρηνική διάλυση της εγκληματικής οργάνωσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Vita.gr
Μια επιστολή υπογεγραμμένη από τον Λάρι Αμάουρι Άλβαρεζ Νούνιεζ , γνωστού ως Λάρι Τσάνγκα, έναν από τους ιδρυτές της εγκληματικής οργάνωσης Τρεν ντε Αράγουα, έφτασε στα γραφεία του προέδρου της Κολομβία Γκουστάβο Πέτρο, του υπουργού Δικαιοσύνης Εδουάρδο Μοντεαλέγκρε και του Ύπατου Αρμοστή για την Ειρήνη Ότι Πατίνιο.

Στην επιστολή, απευθύνεται στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους για να εκφράσει το ενδιαφέρον του να συμβάλει στην ειρήνη και να διερευνήσει μια πιθανή διάλυση ή αποστρατεία της εν λόγω ομάδας σύμφωνα με την ιστορική Εl Εspectador (της οποίας ο εκδότης Γκιγιέρμο Κάνο δολοφονήθηκε το 1986 κατ’ εντολή του Πάμπλο Εσκομπάρ).

Το έγγραφο καθιστά σαφές ότι ένα από τα αιτήματα του Άλβαρεζ Νούνιεζ, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή La Picota εν αναμονή της έκδοσής του στη Χιλή, είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα έναρξης διερευνητικών συνομιλιών με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για την Ειρήνη, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ολικής Ειρήνης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε από το Semana, το αίτημα περιλαμβάνει την προσωρινή αναστολή των ενταλμάτων έκδοσης κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Δεν ζητά χάρη η της Τρεν ντε Αράγουα, ζητά να μην εκδοθεί προσωρινά

Ομοίως, η επιστολή που έφτασε στα ανώτατα πολιτειακά κλικάκια ζητά να μελετήσουν το διορισμό του Λάρι Τσάνγκα ως διαχειριστή ειρήνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση και να οικοδομηθεί «μια βιώσιμη πορεία αποστράτευσης».

Σύμφωνα με τον ηγέτη, η πρότασή τους δεν αποσκοπεί στην παραβίαση των υποχρεώσεων προς την εθνική και διεθνή δικαιοσύνη, ούτε των υποχρεώσεων προς τα θύματα της Τρεν ντε Αράγουα, «αλλά μάλλον στη συμβολή σε μια ομαλή και επαληθεύσιμη διαδικασία διάλυσης μιας εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα εθνικά προηγούμενα».

«Δεν επιδιώκω να αποφύγω τη δικαιοσύνη ή να παρεμβαίνω στις δικαστικές διαδικασίες για να προωθήσω την ατιμωρησία. Η πρόθεσή μου είναι αποκλειστικά η συνεργασία και η υποταγή στη δικαιοσύνη» ανέφερε σχετικά.

«Η πρότασή μου βασίζεται αυστηρά στην αλήθεια και στη μη επανάληψη, με στόχο να συμβάλει στις δημόσιες πολιτικές μέσω κοινωνικών αξιολογήσεων, προτάσεων για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και μηχανισμών πρόληψης στην κοινότητα», δηλώνει ο συνιδρυτής της Τρεν ντε Αράγουα στην επιστολή του.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Ο Άλβαρεζ, ήταν καταζητούμενος από τη Βενεζουέλα και τη Χιλή για διάφορα εγκλήματα, όπως τρομοκρατία, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, διακίνηση όπλων και πυρομαχικών, βαριά εκβίαση και απαγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο «Λάρι Τσάνγκα» φέρεται να έφτασε στην Κολομβία το 2022, αποκτώντας πλαστά έγγραφα, τα οποία του επέτρεψαν να παραμείνει απαρατήρητος και να συνδεθεί με την κοινωνία των πολιτών μέσω διαφόρων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν στην περιοχή του Καφέ, ενώ ηγούνταν της εγκληματικής στρατηγικής για την επέκταση της Τρεν ντε Αράγουα στην Κολομβία.

Μερικές από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ήταν μια πιτσαρία και διάφορα κρεοπωλεία που διευθύνονταν από άλλα άτομα.

Η διάλυση της Τρεν ντε Αράγουα αφαιρεί βάρος από τη Βενεζουέλα την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως προστατεύει την συμμορία, αλλά και από την Κολομβία που έχασε το στάτους του «συμμάχου των ΗΠΑ κατά των ναρκωτικών» πριν μερικές εβδομάδες. Ταυτόχρονα, αποδυναμώνει το επιχείρημα των ΗΠΑ περί «Βενεζουελάνων ναρκωτρομοκρατών».

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες
Κόσμος 12.10.25

Η Αυστραλία εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες

Η Αυστραλία προθυμοποιείται να δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στα αποθέματά της σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες ώστε να μειώσει την εξάρτησή της Ουάσινγκτον από την Κίνα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αίγυπτος: Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους
Κόσμος 12.10.25

Υπάλληλοι της πρεσβείας του Κατάρ και όχι διπλωμάτες οι 3 που έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο

Σε «έκρηξη ελαστικού που αποδίδεται σε υπερβολική ταχύτητα» αποδίδουν πηγές του Καΐρου την ανατροπή του οχήματος με εργαζομένους της πρεσβείας του Κατάρ στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις
Opinion 12.10.25

Κοίτα να δεις κάτι… συμπτώσεις

Στις 5 Οκτωβρίου 2025 ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει απερίφραστα πως η κυβέρνηση επιθυμεί την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, αναφερόμενος στο σχετικό αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του. Στις 6 Οκτωβρίου 2025 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας κάνει δεκτό το αίτημα…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
