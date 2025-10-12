Όνειρα: Η επιστήμη ξέρει γιατί τα βλέπουμε

Σίγουρα τα όνειρα που βλέπετε σας έχουν κάνει να ξυπνήσετε χαμογελώντας, σας έχουν κάνει να τρομάξετε ή σας έχουν αφήσει ερωτηματικά. Αλλά… γιατί ονειρευόμαστε τελικά και τι παιχνίδια παίζει το μυαλό μας μέσα από αυτά; Η επιστήμη έχει κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις!

Μήνυμα από το υποσυνείδητο;

Ο διάσημος ψυχολόγος Σίγκμουντ Φρόιντ πίστευε ότι τα όνειρα είναι «παράθυρα» στις κρυφές μας επιθυμίες. Υποστήριζε ότι ονειρευόμαστε αυτά που δεν μπορούμε να εκφράσουμε όταν είμαστε ξύπνιοι. Έλεγε ότι «μασκαρεύουν» τις επιθυμίες μας για να μη μας τρομάξουν.

Επιπλέον, θεωρούσε ότι αυτά μάς βοηθούν να συνεχίσουμε τον ύπνο, κρατώντας μας ήρεμους όταν κάτι ενοχλητικό πάει να μας ξυπνήσει. Τι σημαίνει αυτό; Αν δείτε ένα περίεργο όνειρο, ίσως να προσπαθείτε (ασυνείδητα) να λύσετε κάτι που σας απασχολεί!

Είναι απλά «θόρυβος» του εγκεφάλου;

Στη δεκαετία του 1970, επιστήμονες όπως ο Allan Hobson πρότειναν μια εντελώς διαφορετική εξήγηση. Σύμφωνα με εκείνον, τα όνειρα δεν έχουν κανένα νόημα — είναι απλά αποτέλεσμα των χημικών διεργασιών του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η ιδέα του ήταν ότι ο εγκέφαλος, όσο κοιμόμαστε, ενεργοποιεί διάφορα κομμάτια μνήμης και φαντασίας χωρίς σύνδεση μεταξύ τους. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά όνειρα είναι περίεργα και χωρίς λογική.

Αν έχετε ονειρευτεί κάτι που έγινε χτες, όπως μια εκδρομή ή μια ταινία, δεν είστε οι μόνοι. Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι τα όνειρα συνδέονται με τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν μάλιστα ότι τα όνειρα μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τα γεγονότα της ημέρας και να βρούμε λύσεις ή ιδέες. Είναι σαν ο εγκέφαλός μας να κάνει “τακτοποίηση σκέψεων” όσο κοιμόμαστε!

Μια άλλη θεωρία λέει ότι τα όνειρα μάς βοηθούν να προετοιμαστούμε για κινδύνους. Έχεις δει ποτέ όνειρο ότι σε κυνηγάει κάτι; Σύμφωνα με τη θεωρία του “threat simulation”, τέτοια όνειρα μπορεί να είναι ένας αρχέγονος μηχανισμός επιβίωσης που εξελίχθηκε στην ανθρώπινη ιστορία. Αν «επιβιώσουμε» σε ένα εφιάλτη, ίσως το μυαλό μας να νιώθει πιο έτοιμο να διαχειριστεί στρεσογόνες καταστάσεις στην πραγματικότητα!

Συμπέρασμα

Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί ονειρευόμαστε, αλλά πιθανώς τα όνειρα συνδέονται με τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις μας. Κάποιοι επιστήμονες λένε ότι τα όνειρα δεν έχουν νόημα, ενώ άλλοι πιστεύουν πως είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τα κρυφά μας συναισθήματα. Παραμένει έτσι ένα ακόμη μυστήριο της ανθρώπινης σκέψης.

Ένα πολύ ενδιαφέρον κόλπο είναι να κρατάτε δίπλα στο κρεβάτι σας ένα «ημερολόγιο ονείρων». Μόλις ξυπνήσετε, προσπαθήστε να καταγράψετε όσα θυμάστε από τα όνειρά σας – ακόμα και τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες. Με τον καιρό, μπορεί να παρατηρήσετε επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή θέματα που ίσως σας αποκαλύψουν κάτι σημαντικό για τον εαυτό σας ή την ψυχολογία σας.

* Πηγή: Vita