Συντριβή αεροσκάφους στο Τέξας – Έπεσε πάνω σε οχήματα
«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων»
Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη σε βιομηχανική περιοχή του Τέξας προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.
«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.
🚨 BREAKING
Fort Worth, Haslet, and Saginaw Fire Departments are responding to a plane crash in the 12700 block of N. Saginaw Blvd, just north of Hicks Airfield, Texas.
The incident involves multiple tractor-trailers engulfed in flames, producing heavy black smoke. pic.twitter.com/6bayrfWvaa
— American Press 🗽 (@americanspress) October 12, 2025
Σημείο της συντριβής είναι η λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks.
Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στο αεροδρόμιο Fort Worth Alliance και το αεροδρόμιο Fort Worth Meacham, δυτικά του διεθνούς αεροδρομίου DFW.
#BREAKING: Plane crashes in Fort Worth, Texas; extent of injuries, fatalities unknown#planecrash #Texas pic.twitter.com/rFnGsuyPqm
— JUST IN | World (@justinbroadcast) October 12, 2025
Συνεργεία διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή για να παράσχουν βοήθεια, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.
Τα αίτια της πτώσης επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά.
