Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

Η οικογένεια Μπέκαμ επέστρεψε για ακόμη ένα καλοκαίρι στις ήρεμες, γαλάζιες θάλασσες της Μαγιόρκα, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα πλωτό παλάτι που ενσαρκώνει τη διακριτική χλιδή και το απαράμιλλο στυλ που τους χαρακτηρίζουν.

Το σκάφος «Seven», δημιούργημα της ιταλικής ναυπηγικής φίρμας Riva, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές θαλαμηγούς της Μεσογείου — και φέρει ένα όνομα που είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό νούμερο για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ένα πλωτό θαύμα 40 μέτρων

Το Riva 130 Bellissima, μοντέλο στο οποίο βασίζεται το “Seven”, εκτείνεται σε περίπου 40 μέτρα μήκος, συνδυάζοντας αισθητική κομψότητα και υπερσύγχρονη τεχνολογία.

Η αξία του εκτιμάται γύρω στα 18 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάποιες πηγές ανεβάζουν το ποσό ακόμη και στα 20 εκατομμύρια.

Το γιοτ διαθέτει πολλαπλές καμπίνες με ιδιωτικά μπάνια, σαλόνια με πανοραμική θέα, τζακούζι στην πρύμνη, χώρους ηλιοθεραπείας και ένα “γκαράζ” με ταχύπλοα και παιχνίδια θαλάσσης, που επιτρέπουν στην οικογένεια να απολαμβάνει πλήρως τη θαλασσινή ζωή.

Όλα τα στοιχεία του σκάφους —από το γυαλιστερό ασημί χρώμα του έως το λιτό αλλά πολυτελές ντεκόρ του εσωτερικού— αποπνέουν τη γνωστή αισθητική ταυτότητα των Μπέκαμ: διακριτική πολυτέλεια χωρίς περιττές επιδείξεις.

Ο τίτλος “Seven” δεν είναι τυχαίος. Το νούμερο 7 έχει σημαδέψει όλη την καριέρα και τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ήταν ο αριθμός που φορούσε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Εθνική Αγγλίας, κατά τα χρόνια της ακμής του, ενώ αργότερα έγινε και το μεσαίο όνομα της κόρης του, της μικρής Χάρπερ Σέβεν.

Έτσι, το γιοτ δεν είναι απλώς ένα σύμβολο πολυτέλειας, αλλά και ένα προσωπικό “σήμα κατατεθέν” του Μπέκαμ — ένα φόρο τιμής σε δύο από τις πιο αγαπημένες πτυχές της ζωής του: το ποδόσφαιρο και την οικογένεια.

Στις φωτογραφίες που διέρρευσαν από τη Μαγιόρκα, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια εμφανίζονται χαλαροί και χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας τις βουτιές και τον ήλιο μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά τους, Κρουζ και Χάρπερ.

Απόντες, ωστόσο, από το οικογενειακό σκηνικό είναι ο πρωτότοκος Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του Νίκολα Πελτς, που τα τελευταία χρόνια διατηρούν μια πιο αποστασιοποιημένη σχέση με το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον.

Η Βικτόρια, μάλιστα, μόλις κυκλοφόρησε στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της, που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στα βρετανικά ΜΜΕ, ενώ ο Ντέιβιντ απολαμβάνει τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες με την ενασχόλησή του με την Inter Miami, ομάδα της οποίας είναι συνιδιοκτήτης.

Η ζωή στο «Seven»

Στο «Seven», οι μέρες κυλούν με πρωινά στο κατάστρωμα, οικογενειακές στιγμές και θαλάσσιες εξορμήσεις γύρω από τις Βαλεαρίδες.

Η θαλαμηγός, με το διακριτικό προφίλ Riva και το σήμα της ιταλικής σχολής, συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή και κοσμοπολίτικη κομψότητα — κάτι που αντικατοπτρίζει ιδανικά το lifestyle των Μπέκαμ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από τη Μαγιόρκα, το «Seven» δεν περνά απαρατήρητο· οι κάτοικοι και τουρίστες της περιοχής το έχουν δει να αγκυροβολεί κοντά σε παραλίες και μαρίνες, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Περισσότερο από ένα απλό σκάφος, το «Seven» είναι μια προέκταση της αισθητικής και της ταυτότητας του πιο διάσημου ζευγαριού της Βρετανίας.

Με φόντο τη Μεσόγειο, τον ήλιο της Μαγιόρκα και τα ήρεμα χρώματα του καλοκαιριού, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δείχνουν πως, παρά τα χρόνια και τις φήμες, παραμένουν το απόλυτο σύμβολο διακριτικού πλούτου, οικογενειακής συνοχής και αψεγάδιαστου στυλ. Μια ζωή στο προσκήνιο…