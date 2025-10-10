Λάμψη της Ελβετίας στη Σουηδία (2-0) – «Κανόνια» οι Γαλλία (3-0) και Γερμανία (4-0)

Τη νίκη της βραδιάς στα προκριματικά του Μουντιάλ πέτυχε η Ελβετία στη Σόλνα επικρατώντας με 2-0 της Σουηδίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Τον δρόμο προς τη νίκη άνοιξε στο 65′ με πέναλτι ο Τζάκα ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε στο 90+3′ ο Μανζάμπι για τους φιλοξενούμενους που έκαναν το 3Χ3 και έφτασαν τους εννιά βαθμούς, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που έμειναν τελευταίοι με μόλις έναν.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Κόσοβο και Σλοβενία έμειναν στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που κράτησε στη δεύτερη θέση τους γηπεδούχους, χάρη στη μεγάλη νίκη που είχαν κάνει την προηγούμενη αγωνιστική επί της απογοητευτικής Σουηδίας.

Η βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο:

Ο κακός χαμός επικρατεί στον πρώτο όμιλο μετά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής καθώς τρεις ομάδες είναι ισόβαθμες στους έξι βαθμούς. Με δύο γκολ του Κίμιχ και από ένα των Ράουμ και Γκνάμπρι η Γερμανία επικράτησε με 4-0 του Λουξεμβούργου στο Σίνσχαϊμ και πανηγύρισε τη δεύτερή της νίκη.

Η Σλοβακία πήγε με το απόλυτο στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία την προσγείωσε απότομα όμως παίρνοντας τη νίκη με 2-0. Χροσόφσκι με αυτογκόλ και Χουμ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ και έφεραν την τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του ομίλου.

Η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο:

Στον τέταρτο όμιλο η Γαλλία συνέχισε απτόητη την πορεία της με το 3-0 επί του αδύναμου Αζερμπαϊτζάν. Εμπαπέ, Ραμπιό και Θαβίν διαμόρφωσαν το τελικό σκορ για τους «μπλε» που έχουν το 3Χ3 και μόνο με… αυτοκτονία θα χάσουν την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Ουκρανία πήρε απίθανη νίκη με 5-3 στην έδρα της Ισλανδίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Με δύο γκολ του Γκούντμουνσον οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 3-3 από 1-3, αλλά με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Ρεμπρόφ, που είχε πρωταγωνιστή τον Μαλινόφσκι, πήρε τη νίκη στο πιο χορταστικό παιχνίδι της βραδιάς.

Η βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο:

Στον δέκατο όμιλο ισόπαλο χωρίς γκολ (0-0) έληξε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Βέλγιο και Β. Μακεδονία για την έκτη αγωνιστική του γκρουπ. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν έτσι στην κορυφή με έναν βαθμό διαφορά από τους γηπεδούχους που έχουν όμως ματς λιγότερο.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Καζακστάν διέλυσε με 4-0 το Λιχτενστάιν, σε παιχνίδι χωρίς κανένα βαθμολογικό κίνητρο.

Η βαθμολογία στον δέκατο όμιλο: