Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Επιστρέφει το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια, το οποίο – σε αντίθεση με το Ελ Νίνιο που τροφοδοτεί την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών – ευθύνεται για ψυχρότερους χειμώνες, συχνότερες χιονοπτώσεις και αυξημένες βροχοπτώσεις.

Η Λα Νίνια μπορεί να φέρει ισχυρότερες βροχές σε Ινδονησία, Φιλιππίνες, Αυστραλία, Αφρική, Κεντρική και Νότια Αμερική

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη για να προκαλέσει πολλά προβλήματα, οπότε ο αντίκτυπός του μάλλον θα είναι περιορισμένος, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αυτό που προκαλεί είναι η πτώση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του ισημερινού στον Ειρηνικό και έτσι τείνει να ψυχραίνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ενισχύει τους κυκλώνες στον Ατλαντικό. Εμφανίζεται όταν ορισμένα τμήματα του κεντρικού Ειρηνικού ψύχονται κατά μισό βαθμό Κελσίου (0,9 βαθμούς Φαρενάιτ) σε σύγκριση με το κανονικό.

Εναλλάσσεται με το Ελ Νίνιο, αν και υπάρχουν ουδέτερες φάσεις κατά τις οποίες δεν εκδηλώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ουδέτερες συνθήκες επικράτησαν από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025 σε συνέχεια της βραχείας φάση του Λα Νίνια, το οποίο ωστόσο επέστρεψε από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την NWS. Πριν από μερικά χρόνια, κατ’ εξαίρεση το φαινόμενο είχε επιμείνει από το 2020 ως το 2023, επιδεινώνοντας τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Ποιες περιοχές μπορεί να επηρεάσει

Όπως αναφέρει το PBS, η Λα Νίνια συχνά σημαίνει περισσότερες βροχοπτώσεις στις ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένης πιθανής χιονοθύελλας – στις βόρειες περιοχές και χειμερινή ξηρασία στον Νότο. Μπορεί να φέρει ισχυρότερες βροχές στην Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, τμήματα της Αυστραλίας, την Κεντρική Αμερική, τη βόρεια Νότια Αμερική και τη νοτιοανατολική Αφρική.

Μπορεί επίσης να προκαλέσει ξηρασία στη Μέση Ανατολή, την ανατολική Αργεντινή, την ανατολική Κίνα, την Κορέα και τη νότια Ιαπωνία, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λα Νίνια μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από τον Ελ Νίνιο. Οικονομική μελέτη του 1999 διαπίστωσε ότι η ξηρασία από τη Λα Νίνια κόστισε στη γεωργία των ΗΠΑ από 2,2 έως 6,5 δισ. δολάρια, δηλαδή πολύ περισσότερο από το κόστος των 1,5 δισ. δολαρίων του Ελ Νίνιο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν τρεις στις τέσσερις πιθανότητες να παραμείνει αδύναμο γεγονός. Ήδη η δραστηριότητά της την εποχή των τυφώνων του 2025 στον Ατλαντικό, η οποία προβλεπόταν να είναι ισχυρότερη από το κανονικό, μέχρι στιγμής είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο.

Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια μιας Λα Νίνια παρατηρείται εξασθένηση της διάτμησης των ανέμων που εμποδίζει τον σχηματισμό και την ενίσχυση των τυφώνων, επιτρέποντας περισσότερες και μεγαλύτερες καταιγίδες ιδίως αργότερα μέσα στο έτος, όπως στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο ειδικός σε θέματα τυφώνων του Πανεπιστημίου του Albany, Brian Tang.