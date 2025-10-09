Bελτιώνεται ο καιρός με άνοδο θερμοκρασίας, καθώς απομακρύνονται τα βαρομετρικά χαμηλά που επηρέασαν τη χώρα, φέρνοντας τις κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, χωρίς όμως βροχές.

Ωστόσο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν νέα κακοκαιρία από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η νέα κακοκαιρία θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός σήμερα

Τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με γρήγορη βελτίωση. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα. Άνοδος της θερμοκρασίας. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη, δυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Καστελόριζο.Πιο αναλυτικά, σήμερα Πέμπτη βροχές αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις..

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 18-20, στη Θεσσαλία από 6 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 10 έως 20-21 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Ισχυροί δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσουν στην περιοχή του Καστελόριζου.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.