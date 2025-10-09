newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
OHE: Ο Αντόνιο Γκουτέρες εφιστά την προσοχή στο διακύβευμα σε περίπτωση αποτυχίας της ειρήνης
Κόσμος 09 Οκτωβρίου 2025 | 05:20

OHE: Ο Αντόνιο Γκουτέρες εφιστά την προσοχή στο διακύβευμα σε περίπτωση αποτυχίας της ειρήνης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ για εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ.

Σύνταξη
Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα. Στην συνέχεια της ανακοίνωσής του ο Γκουτέρες «επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για τη μεσολάβηση σε αυτή την απεγνωσμένα αναγκαία σημαντική εξέλιξη».

Ο γγ του ΟΗΕ κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας δηλώνοντας πως όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια. Ζήτησε την εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και οι μάχες να σταματήσουν μια για πάντα και να εξασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών εμπορικών υλικών στη Γάζα.

Στην συνέχεια με τον δραματικό τόνο που αρμόζει στην περίσταση της ολοκληρωτικής καταστροφής της Γάζας ανέφερε πως «το μαρτύριο πρέπει να τελειώσει».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο ΟΗΕ στηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας

Τα Ηνωμένα Έθνη, συνέχισε ο Γκουτέρες, πως «θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και θα εντείνουν την παροχή διαρκούς και βασισμένης σε αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ θα προωθήσουμε τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Γάζα».

Κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να «αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να χαράξουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών που θα επιτρέπει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια».

Τόνισε πως «ποτέ άλλοτε τα διακυβεύματα δεν ήταν τόσο μεγάλα».

