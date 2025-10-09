OHE: Ο Αντόνιο Γκουτέρες εφιστά την προσοχή στο διακύβευμα σε περίπτωση αποτυχίας της ειρήνης
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ για εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ.
Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα. Στην συνέχεια της ανακοίνωσής του ο Γκουτέρες «επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για τη μεσολάβηση σε αυτή την απεγνωσμένα αναγκαία σημαντική εξέλιξη».
Ο γγ του ΟΗΕ κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας δηλώνοντας πως όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια. Ζήτησε την εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και οι μάχες να σταματήσουν μια για πάντα και να εξασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών εμπορικών υλικών στη Γάζα.
Στην συνέχεια με τον δραματικό τόνο που αρμόζει στην περίσταση της ολοκληρωτικής καταστροφής της Γάζας ανέφερε πως «το μαρτύριο πρέπει να τελειώσει».
I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.
I urge all…
— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025
Ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο ΟΗΕ στηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας
Τα Ηνωμένα Έθνη, συνέχισε ο Γκουτέρες, πως «θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και θα εντείνουν την παροχή διαρκούς και βασισμένης σε αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ θα προωθήσουμε τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Γάζα».
Κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να «αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να χαράξουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών που θα επιτρέπει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια».
Τόνισε πως «ποτέ άλλοτε τα διακυβεύματα δεν ήταν τόσο μεγάλα».
