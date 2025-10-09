Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για να προηγηθεί έχασε η Εθνική μας ομάδα στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης με την Σκωτία, στο Χάμντεν Παρκ, για την 3η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ 2026.
Η Ελλάδα αναπτύχθηκε όμορφα στην επίθεση με τη συνεργασία Τζόλη, Μπακασέτα, με τον δεύτερο κάνει το γύρισμα στον Βαγγέλη Παυλίδη και τον επιθετικό της Μπενφίκα να βρίσκει αέρα μπροστά στο κενό τέρμα του Γκαν.
Δείτε την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Παυλίδη για την Εθνική
Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, στο 33′, η Εθνική μας απείλησε και πάλι με τον Παυλίδη. Συγκεκριμένα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πίεσε και έκλεψε την μπάλα, με τον Τάσο Μπακασέτα να βρίσκει με τακουνάκι τον Μασούρα. Εκείνος βρήκε τον Παυλίδη με τον Έλληνα επιθετικό να δοκιμάζει το σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα κάπου βρήκε και ο Γκουν μπλόκαρε.
Δείτε τη φάση
