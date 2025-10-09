newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Αλέκα Παπαρήγα: Το χειρουργείο στο «Αγία Όλγα» – Το ευχαριστώ στους γιατρούς και τους νοσηλευτές
Επικαιρότητα 09 Οκτωβρίου 2025 | 12:18

Αλέκα Παπαρήγα: Το χειρουργείο στο «Αγία Όλγα» – Το ευχαριστώ στους γιατρούς και τους νοσηλευτές

Η 79χρονη πολιτικός υποβλήθηκε στις σε χειρουργική επέμβαση

Στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

Η 79χρονη πολιτικός υποβλήθηκε στις σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με stent, την προπερασμένη Δευτέρα (29 Σεπτεμβρίου).

Το «ευχαριστώ» της Παπαρήγα

Μετά το εξιτήριό της, η Αλέκα Παπαρήγα απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, εκφράζοντας τη βαθιά της εκτίμηση για τη φροντίδα και τον επαγγελματισμό τους.

Αναλυτικά στη δήλωσή της αναφέρει:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».

Να σημειωθεί ότι η επέμβαση stent είναι μια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα μικροσκοπικό μεταλλικό σωληνωτό πλέγμα (stent) για να διατηρήσει ανοιχτή μια αρτηρία ή άλλο σωλήνα που έχει στενέψει ή αποφραχθεί λόγω αθηρωματικής πλάκας ή άλλων αιτιών.

Η επέμβαση γίνεται συνήθως σε καρδιαγγειακές παθήσεις για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπως οι στενώσεις στα νεφρικά, πνευμονικά ή αγγεία των κάτω άκρων.

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο