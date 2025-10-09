Κλαυδία: Χώρισε με τον OGE, τι λέει για το τέλος της σχέσης της

Η Κλαυδία, αν και αποφεύγει να μιλάει για την προσωπική ζωή της ανακοίνωσε τον χωρισμό της, όταν βρέθηκε προσκεκλημένη σε εκπομπή στο YouTube.

Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί τον τελευταίο χρόνο.

Κλαυδία: Τι λέει για την προσωπική ζωή της

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Eίναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», δήλωσε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι».

Τι δήλωνε για τη σχέση της και τις προσωπικές επιλογές της

«Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ψυχολογικά μεγάλωσαν πολύ πιο γρήγορα από τη βιολογική τους ηλικία.

Μπορεί να είμαι 22, αλλά νιώθω και σκέφτομαι σαν να είμαι 30. Και αυτό το είχα πάντα.

Γι’ αυτό δεν ελκύομαι από συνομήλικούς μου. Και όλες μου οι παρέες είναι μεγαλύτεροι από εμένα.

Αν αναζητώ πατρική φιγούρα με ρωτάς; Μπορεί. Αλλά γενικά, από τα σχολικά μου χρόνια δεν ταίριαζα με παρέες της ηλικία μου.

Δεν μπορούσα να ενσωματωθώ πλήρως. Έψαχνα να βρω άτομα που ήταν πιο ώριμα, πιο συνειδητοποιημένα, που ήξεραν τι θέλουν, που έχουν ένα στόχο.

Όπως κι εγώ, από μικρή είχα έναν στόχο και ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω, με μένα, τη φωνή μου, τις δυνατότητές μου», δήλωνε στο περιοδικό Down Town για τον δεσμό τους.