Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να μειώσει» τους στόχους της για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, αφού αποκάλυψε το πραγματικό κόστος των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη.

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) υπολόγισε τις μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως έντονη ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία, από το 1980 έως το 2023.

Σύμφωνα με το euronews, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η επιδείνωση των επιπτώσεων του κλίματος θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 7 % έως το τέλος του αιώνα, με εκτιμώμενες απώλειες 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ από το 2031 έως το 2050, εάν η αύξηση της θερμοκρασίας υπερβεί τους 1,5 °C.

Πόσο έχουν κοστίσει στην Ευρώπη οι ακραίες καιρικές συνθήκες;

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μέσες ετήσιες κλιματικές ακραίες συνθήκες στην ΕΕ κόστισαν περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 1980 έως το 1989.

Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1990 έως το 1999, πριν φτάσει τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 έως το 2019.

Από το 2020 έως το 2023, το ετήσιο κόστος έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες που συνδέονται με ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα κατά την περίοδο 2020-2023 ήταν 2,5 φορές υψηλότερες από την προηγούμενη δεκαετία 2010-2019.

Οι μεγαλύτερες απώλειες προήλθαν από τις πλημμύρες του 2021 στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημίες άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το 2023, οι πλημμύρες στη Σλοβενία κόστισαν στη χώρα το 16 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της.

«Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές, όπως η νότια Ευρώπη, οι χαμηλού υψομέτρου παράκτιες περιοχές και οι απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, αποτελούν σημεία υψηλού κινδύνου για το κλίμα», διαπιστώνει η έκθεση.

Η ΕΕ πρέπει να «επιταχύνει» τους κλιματικούς της στόχους

Η Teresa Ribera, εκτελεστική αντιπρόεδρος για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση στην ΕΟΠ, δηλώνει ότι τα ευρήματα της έκθεσης αποτελούν «σκληρή υπενθύμιση» ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στον δρόμο της και να επιταχύνει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους.

«Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι η ευημερία και η ασφάλειά μας όταν η φύση υποβαθμίζεται και οι κλιματικές επιπτώσεις εντείνονται», προσθέτει.

«Η προστασία της φύσης δεν είναι κόστος: είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών».

Ένα κόστος 126 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη θα επιδεινωθεί, αφήνοντας ένα κόστος 126 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ έως το 2029, εάν η κατάσταση δεν αλλάξει.

Τον περασμένο μήνα, μια μελέτη υπό την ηγεσία του Δρ Sehrish Usman του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ, σε συνεργασία με οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διαπίστωσε ότι ακραία φαινόμενα όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασία έπληξαν το ένα τέταρτο όλων των περιφερειών της ΕΕ αυτό το καλοκαίρι.

Αυτά τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και ανήλθαν στο 0,26% του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024.

Ο Usman εξηγεί ότι το «πραγματικό κόστος» των ακραίων καιρικών φαινομένων «εμφανίζεται σταδιακά», καθώς επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων μέσω «ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα από τις αρχικές επιπτώσεις».

Οι οικονομικές απώλειες έπληξαν περισσότερο τις μεσογειακές χώρες, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ξηρασίας και καυτών θερμοκρασιών.

Η Ιταλία υπέστη τη μεγαλύτερη οικονομική πτώση στη μελέτη, με προβλεπόμενες απώλειες που ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 και πρόβλεψη 34,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029. Η Γαλλία ακολουθεί από κοντά με απώλειες 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και 33,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα.