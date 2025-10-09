newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Διεθνής Οικονομία 09 Οκτωβρίου 2025

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να μειώσει» τους στόχους της για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, αφού αποκάλυψε το πραγματικό κόστος των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη.

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) υπολόγισε τις μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως έντονη ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία, από το 1980 έως το 2023.

Σύμφωνα με το euronews, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η επιδείνωση των επιπτώσεων του κλίματος θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 7 % έως το τέλος του αιώνα, με εκτιμώμενες απώλειες 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ από το 2031 έως το 2050, εάν η αύξηση της θερμοκρασίας υπερβεί τους 1,5 °C.

Πόσο έχουν κοστίσει στην Ευρώπη οι ακραίες καιρικές συνθήκες;

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μέσες ετήσιες κλιματικές ακραίες συνθήκες στην ΕΕ κόστισαν περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 1980 έως το 1989.

Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1990 έως το 1999, πριν φτάσει τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 έως το 2019.

Από το 2020 έως το 2023, το ετήσιο κόστος έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες που συνδέονται με ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα κατά την περίοδο 2020-2023 ήταν 2,5 φορές υψηλότερες από την προηγούμενη δεκαετία 2010-2019.

Οι μεγαλύτερες απώλειες προήλθαν από τις πλημμύρες του 2021 στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημίες άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το 2023, οι πλημμύρες στη Σλοβενία κόστισαν στη χώρα το 16 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της.

«Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές, όπως η νότια Ευρώπη, οι χαμηλού υψομέτρου παράκτιες περιοχές και οι απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, αποτελούν σημεία υψηλού κινδύνου για το κλίμα», διαπιστώνει η έκθεση.

Η ΕΕ πρέπει να «επιταχύνει» τους κλιματικούς της στόχους

Η Teresa Ribera, εκτελεστική αντιπρόεδρος για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση στην ΕΟΠ, δηλώνει ότι τα ευρήματα της έκθεσης αποτελούν «σκληρή υπενθύμιση» ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει στον δρόμο της και να επιταχύνει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους.

«Τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι η ευημερία και η ασφάλειά μας όταν η φύση υποβαθμίζεται και οι κλιματικές επιπτώσεις εντείνονται», προσθέτει.

«Η προστασία της φύσης δεν είναι κόστος: είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών».

Ένα κόστος 126 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη θα επιδεινωθεί, αφήνοντας ένα κόστος 126 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ έως το 2029, εάν η κατάσταση δεν αλλάξει.

Τον περασμένο μήνα, μια μελέτη υπό την ηγεσία του Δρ Sehrish Usman του Πανεπιστημίου του Μάνχαϊμ, σε συνεργασία με οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διαπίστωσε ότι ακραία φαινόμενα όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασία έπληξαν το ένα τέταρτο όλων των περιφερειών της ΕΕ αυτό το καλοκαίρι.

Αυτά τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και ανήλθαν στο 0,26% του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024.

Ο Usman εξηγεί ότι το «πραγματικό κόστος» των ακραίων καιρικών φαινομένων «εμφανίζεται σταδιακά», καθώς επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων μέσω «ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα από τις αρχικές επιπτώσεις».

Οι οικονομικές απώλειες έπληξαν περισσότερο τις μεσογειακές χώρες, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ξηρασίας και καυτών θερμοκρασιών.

Η Ιταλία υπέστη τη μεγαλύτερη οικονομική πτώση στη μελέτη, με προβλεπόμενες απώλειες που ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 και πρόβλεψη 34,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029. Η Γαλλία ακολουθεί από κοντά με απώλειες 10,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και 33,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχα.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Κόσμος
Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)
Ράπα Νούι 09.10.25

Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)

Μετά από αιώνες εικασιών για πώς οι αρχαίοι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα κατάφεραν να μετακινήσουν σχεδόν 1.000 τεράστια πέτρινα αγάλματα , οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο. Η απάντηση; «Περπάτησαν» μόνα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο
Βία ανηλίκων 09.10.25

Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο

Αιτία του καβγά στην Τρίπολη φέρεται να ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.10.25

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Απόρρητο