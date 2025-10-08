Οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέσυραν τις σορούς τεσσάρων ατόμων από τα ερείπια ενός εξαώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στη Μαδρίτη, ενώ ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη.

Ανασύρθηκαν τέσσερις σοροί στη Μαδρίτη

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι οι πυροσβέστες της Μαδρίτης ανέσυραν τις σορούς των ατόμων που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση», έγραψε ο δήμαρχος Χοσέ Λουίς Αλμέιντα στο X.

Τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως τρεις άνδρες ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών, οι οποίοι εργάζονταν στο εργοτάξιο ως οικοδόμοι, καθώς και μια 30χρονη γυναίκα, η αρχιτέκτονας του έργου ανακαίνισης, σύμφωνα με το Reuters.

Οι σοροί τους βρέθηκαν νωρίς την Τετάρτη, σχεδόν 15 ώρες μετά την κατάρρευση της εσωτερικής δομής του κτιρίου, η οποία άφησε την πρόσοψή του ανέπαφη, σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία η αστυνομία και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν drones και σκύλους ανίχνευσης. Τρεις άλλοι εργάτες οικοδομών τραυματίστηκαν.

Ένας εργάτης οικοδομών ονόματι Μιχαήλ αντλούσε σκυρόδεμα στους κάτω ορόφους του κτιρίου και βρισκόταν έξω όταν συνέβη η κατάρρευση. Είπε ότι είδε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης και αμέσως έτρεξε μακριά.

«Ήμουν ο πρώτος που έτρεξα, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Πρώτα θα σώσω τη ζωή μου και, αν μπορέσω, θα σώσω και τους άλλους», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Το κτίριο

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μητρώο κτιρίων υπό κατασκευή της Μαδρίτης, το ακίνητο χτίστηκε το 1965. Υποβλήθηκε σε δύο τεχνικές επιθεωρήσεις το 2012 και το 2022 και χαρακτηρίστηκε «ακατάλληλο» λόγω «της γενικής κατάστασης της πρόσοψης, του εξωτερικού χώρου, των διαχωριστικών τοίχων, της στέγης, των ταρατσών και του συστήματος υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης».

Το πρώην κτίριο γραφείων, που βρίσκεται σε μια περιοχή του κέντρου της Μαδρίτης δημοφιλή στους τουρίστες, κοντά στην όπερα και το βασιλικό παλάτι, βρισκόταν στη φάση μετατροπής σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita, σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

Το ακίνητο ανήκει στο σαουδικό fund RSR, έναν επενδυτή ακινήτων που ειδικεύεται σε πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά διαμερίσματα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η RSR το αγόρασε για 24,5 εκατομμύρια ευρώ το 2022.

Η ανακαίνισή του, που εγκρίθηκε από τις δημοτικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2024, αναμενόταν να διαρκέσει δύο χρόνια.