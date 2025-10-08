Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Έβερτον Ριμπέιρο αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο αρχηγός της Μπαΐα, Έβερτον Ριμπέιρο, δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα για καρκίνο του θυρεοειδούς. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Βραζιλίας έλαβε τη διάγνωση καρκίνου πριν από ένα μήνα και αποφάσισε να το γνωστοποιήσει αυτή την εβδομάδα.

Ο 36χρονος Ribeiro δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με την οικογένειά του μπροστά από το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο και έγραψε στο Instagram: «Πριν από περίπου ένα μήνα, διαγνώστηκα με καρκίνο του θυρεοειδούς. Σήμερα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση και όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ.

Συνεχίζω την ανάρρωσή μου, με πίστη, την υποστήριξη της οικογένειάς μου και όλων σας. Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή και αγάπη. Το να σας έχω στο πλευρό μου κάνει όλη τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι μαζί θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη.».

Ο Ριμπέιρο, ο οποίος έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει δώσει επτά ασίστ σε 53 αγώνες μέχρι στιγμής φέτος, ήταν στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του στην νίκη με 1-0 επί της πρώην του ομάδας Φλαμένγκο την Κυριακή.

Ο βετεράνος μέσος έχει λάβει πολλά μηνύματα υποστήριξης και ευχών, μεταξύ άλλων και από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF).

Η CBF έγραψε στο Instagram: «Σου ευχόμαστε δύναμη και θετική ενέργεια, για την ανάρρωσή σου. Σ’ ευχαριστούμε που τιμάς πάντα τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Σου ευχόμαστε να επιστρέψεις σύντομα στο γήπεδο!»