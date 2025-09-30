Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Το ραντεβού είχε δοθεί για το πρωί προκειμένου οι δρομείς του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων και οι συμμετέχοντες στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων να στείλουν μαζί το πιο ηχηρό μήνυμα του «Race for the Cure» που διοργανώνει το Άλμα Ζωής: «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Από νωρίς το πρωί οι αποβάθρες και τα βαγόνια του μετρού είχαν γεμίσει ασφυκτικά. Λίγοι ήταν εκείνοι που θα κατέβαιναν σε άλλη στάση. Η πλειοψηφία του κόσμου κατευθυνόταν στο Σύνταγμα όπου από νωρίς το πρωί είχαν κλείσει οι γύρω δρόμοι για τους οδηγούς και συνέρρεαν οι δρομείς για να χαράξουν τον δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

«Είμαι εδώ για τη γυναίκα μου» θα μου έλεγε ένας συνάδελφος, έχοντας δίπλα του τη «Survivor» σύζυγό του και τη μικρή τους κορούλα

Μια ακόμα χρονιά που και οι εργαζόμενοι της Alter Ego Media στήριξαν δυναμικά το «Race for the Cure». Όλοι με θετική διάθεση και αποφασιστικότητα να διαδώσουν το μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού». Ανάμεσά μας, όπως και ανάμεσα στους χιλιάδες δρομείς, και γυναίκες «Survivors». Ήταν άλλωστε και φέτος ένας αγώνας για όσους τα κατάφεραν, ένας αγώνας για όσους το βιώνουν, ένας αγώνας προς τιμήν όσων «έφυγαν», ένας αγώνας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου.

«Τρέχω για όλες τις γυναίκες που μου άνοιξαν την ψυχή τους και μου έδειξαν τι σημαίνει αγώνας»

Δεν θα μπορούσαμε να μη σταθούμε στα μηνύματα συμπαράστασης από τους συμμετέχοντες για συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Με ένα μικρό ροζ χαρτάκι στην μπλούζα τους εξέφρεζαν την υποστήριξή τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μικρά παιδιά με μπλουζάκια που είχαν το μήνυμα «μαμά να προσέχεις» κρατιούνταν από το χέρι γυναικών Survivors, γυναικών που δίνουν τη μάχη τους, γυναικών που απλά θέλησαν να στηρίξουν τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. «Τρέχω για τη μαμά μου που πάλεψε ως το τέλος…» ένα από τα εκατοντάδες μηνύματα σε δρομείς που στηρίζουν με κάθε μέσο τους δικούς τους ανθρώπους. «Τρέχω για να ακουστεί το γέλιο πιο δυνατά από τον πόνο!» το μήνυμα σε άλλο μπλουζάκι και δεκάδες μηνύματα με ονομαστικές αναφορές σε πρόσωπα που επέλεξε ο κάθε δρομέας να στηρίξει.

«Τρέχω για να ακουστεί το γέλιο πιο δυνατά από τον πόνο!»

Οι συμμετέχοντες χιλιάδες, τα μηνύματα συμπαράστασης αμέτρητα για να τα απαριθμήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε αυτές τις γυναίκες με κάθε τρόπο και πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση «Race for the Cure» από το Άλμα Ζωής που έχει στόχο ο καρκίνος του μαστού να γίνει παρελθόν.

Καρέ καρέ το «Race for the Cure»

Αγώνας Race for the Cure – Credits @ Marina Koutsoumpa