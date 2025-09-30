magazin
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Για καλό σκοπό 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:20

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Το ραντεβού είχε δοθεί για το πρωί προκειμένου οι δρομείς του αγώνα δρόμου των 5 χιλιομέτρων και οι συμμετέχοντες στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων να στείλουν μαζί το πιο ηχηρό μήνυμα του «Race for the Cure» που διοργανώνει το Άλμα Ζωής: «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού».

Από νωρίς το πρωί οι αποβάθρες και τα βαγόνια του μετρού είχαν γεμίσει ασφυκτικά. Λίγοι ήταν εκείνοι που θα κατέβαιναν σε άλλη στάση. Η πλειοψηφία του κόσμου κατευθυνόταν στο Σύνταγμα όπου από νωρίς το πρωί είχαν κλείσει οι γύρω δρόμοι για τους οδηγούς και συνέρρεαν οι δρομείς για να χαράξουν τον δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

«Είμαι εδώ για τη γυναίκα μου» θα μου έλεγε ένας συνάδελφος, έχοντας δίπλα του τη «Survivor» σύζυγό του και τη μικρή τους κορούλα

Μια ακόμα χρονιά που και οι εργαζόμενοι της Alter Ego Media στήριξαν δυναμικά το «Race for the Cure». Όλοι με θετική διάθεση και αποφασιστικότητα να διαδώσουν το μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού». Ανάμεσά μας, όπως και ανάμεσα στους χιλιάδες δρομείς, και γυναίκες «Survivors». Ήταν άλλωστε και φέτος ένας αγώνας για όσους τα κατάφεραν, ένας αγώνας για όσους το βιώνουν, ένας αγώνας προς τιμήν όσων «έφυγαν», ένας αγώνας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου.

«Τρέχω για όλες τις γυναίκες που μου άνοιξαν την ψυχή τους και μου έδειξαν τι σημαίνει αγώνας»

Δεν θα μπορούσαμε να μη σταθούμε στα μηνύματα συμπαράστασης από τους συμμετέχοντες για συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα. Με ένα μικρό ροζ χαρτάκι στην μπλούζα τους εξέφρεζαν την υποστήριξή τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μικρά παιδιά με μπλουζάκια που είχαν το μήνυμα «μαμά να προσέχεις» κρατιούνταν από το χέρι γυναικών Survivors, γυναικών που δίνουν τη μάχη τους, γυναικών που απλά θέλησαν να στηρίξουν τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. «Τρέχω για τη μαμά μου που πάλεψε ως το τέλος…» ένα από τα εκατοντάδες μηνύματα σε δρομείς που στηρίζουν με κάθε μέσο τους δικούς τους ανθρώπους. «Τρέχω για να ακουστεί το γέλιο πιο δυνατά από τον πόνο!» το μήνυμα σε άλλο μπλουζάκι και δεκάδες μηνύματα με ονομαστικές αναφορές σε πρόσωπα που επέλεξε ο κάθε δρομέας να στηρίξει.

«Τρέχω για να ακουστεί το γέλιο πιο δυνατά από τον πόνο!»

Οι συμμετέχοντες χιλιάδες, τα μηνύματα συμπαράστασης αμέτρητα για να τα απαριθμήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίζουμε αυτές τις γυναίκες με κάθε τρόπο και πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη διοργάνωση «Race for the Cure» από το Άλμα Ζωής που έχει στόχο ο καρκίνος του μαστού να γίνει παρελθόν.

Καρέ καρέ το «Race for the Cure»

Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa Αγώνας Race for the Cure - Credits @ Marina Koutsoumpa

Αγώνας Race for the Cure – Credits @ Marina Koutsoumpa

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
Champions League 30.09.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 30.09.25

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 30.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Μια χαψιά 30.09.25

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
