Ο Κρις Κόλμαν είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Τρίπολης

Ο Αστέρας Τρίπολης, μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, αποφάσισε οριστικά να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Σάββα Παντελίδη να αποχωρεί και τον Κρις Κόουλμαν να είναι αυτός που επιλέχθηκε για να τον αντικαταστήσει.

Ο 55χρονος Ουαλός τεχνικός θα έχει στο πλευρό του, ως συνεργάτες, δύο ανθρώπους με εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Γιώργο Κορακάκη και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του βοηθού προπονητή.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης για τον Κόλμαν:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ουαλό προπονητή, κ. Christopher Patrick Coleman. Ο κ. Chris Coleman γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1970 στην πόλη Swansea της Ουαλίας και διαθέτει πολύ πλούσιο βιογραφικό στην προπονητική του καριέρα, ενώ και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε πολλές και ιστορικές αγγλικές ομάδες.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει εργαστεί ως προπονητής σε εφτά διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και η Εθνική ομάδα της Ουαλίας, με την οποία μάλιστα είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016, στην πιο σημαντική στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Στην Αγγλία έχει εργαστεί στις Fulham, Coventry City και Sunderland. Στην Ισπανία στην Real Sociedad. Στην Ελλάδα στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο. Στην Κίνα στην Hebei China Fortune. Στην Κύπρο στην ΑΕΛ Λεμεσού. Και στο Βέλγιο OH Leuven.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις αγγλικές ομάδες Manchester City, Crystal Palace, Blackburn Rovers, Fulham, αλλά και στην ομάδα της πατρίδας του, Swansea City. Επίσης αγωνίστηκε σε 32 αγώνες με την Εθνική ομάδα της Ουαλίας.

Άμεσοι συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι ο κ. Γιώργος Κορακάκης και ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR.

Καλωσορίζουμε τον κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

«Ανυπομονώ για την νέα πρόκληση. Γνωρίζω τον ΑΣΤΕΡΑ από τότε που βρισκόμουν στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο. Είναι πολύ καλός σύλλογος, σοβαρός, που βρίσκεται σε μία κατάσταση που δεν του ταιριάζει και πρέπει να αλλάξει. Έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις στην καριέρα μου και είμαι εδώ για να κάνουμε το ίδιο και με τον ΑΣΤΕΡΑ.

Δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια, αλλά για πολλή δουλειά. Σημασία έχει να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι και να αλλάξουμε την κατεύθυνση.

Ελπίζω οι φίλαθλοι του ΑΣΤΕΡΑ να ευχαριστηθούν αυτό που θα παρακολουθήσουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Θα ήθελα να τους ζητήσω να είναι δίπλα μας, να μας υποστηρίξουν κι εμείς θα δώσουμε μεγάλη μάχη και θα κάνουμε το καλύτερο για εκείνους».