«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια
Επιστήμες 08 Οκτωβρίου 2025 | 11:13

«Νανο-ενισχυμένο» ξίδι ενάντια στα υπερβακτήρια

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ανέπτυξαν μια καινοτόμο θεραπεία η οποία μετατρέπει το ταπεινό ξίδι σε «υπερόπλο» ενάντια στις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ερευνητές από τη Νορβηγία και την Αυστραλία ενίσχυσαν, με τη «χείρα βοηθείας» της νανοτεχνολογίας, τις αντιβακτηριακές ιδιότητες του ταπεινού ξιδιού. Όπως είδαν, η προσθήκη στο ξίδι νανοσωματιδίων με βάση το κοβάλτιο και τον άνθρακα οδήγησε στην εξόντωση επιβλαβών βακτηρίων χωρίς να τίθεται θέμα ασφαλείας για τον οργανισμό.

Αποτελεσματική θεραπεία μολυσμένων πληγών

Μάλιστα πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι το «νανο-ενισχυμένο» ξίδι θεράπευσε μολυσμένες πληγές, γεγονός που, κατά τους ερευνητές, ανοίγει τον δρόμο για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά λοιμώξεων.

Οι πληγές που δεν επουλώνονται είναι συνήθως το αποτέλεσμα βακτηριακών λοιμώξεων και είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες για τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και για τους ασθενείς με διαβήτη, καρκίνο και άλλες νόσους.

Απολυμαντικό… αιώνων με περιορισμένες ικανότητες

Το οξικό οξύ (κοινώς το ξίδι) χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως απολυμαντικό, ωστόσο είναι αποτελεσματικό ενάντια μόνο σε έναν μικρό αριθμό βακτηρίων και δεν μπορεί να εξολοθρεύσει τα πιο επικίνδυνα είδη.

YouTube thumbnail

Τώρα μια νέα μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν στη Νορβηγία καθώς και από συναδέλφους τους του ερευνητικού ινστιτούτου QIMR Berghofer και του Πανεπιστημίου Φλίντερς στην Αυστραλία έδειξε ότι η προσθήκη αντιμικροβιακών νανοσωματιδίων άνθρακα και κοβαλτίου μπορεί να «εκτοξεύσει» τις φυσικές… εξολοθρευτικές ιδιότητες του ξιδιού ενάντια στα βακτήρια.

Εξολόθρευση άκρως επικίνδυνων ανθεκτικών βακτηρίων

Ο δρ Ανταμ Τρούσκεβιτς και ο καθηγητής Νιλς Χάλμπεργκ, αμφότεροι ειδικοί στη μοριακή βιολογία, ανακάλυψαν ότι τα νανοσωματίδια άνθρακα και κοβαλτίου μπορούν να σκοτώσουν διαφορετικά είδη επικίνδυνων βακτηρίων καθώς και ότι η δραστηριότητά τους ενισχύεται όταν προστίθενται σε ένα διάλυμα ξιδιού. Το μείγμα νανοσωματιδίων και ξιδιού αποδείχθηκε ιδιαιτέρως αποτελεσματικό ενάντια σε άκρως παθογόνα βακτήρια όπως ο ανθεκτικός Staphylococcus aureus, το Escherichia coli (E. coli) και ο Enterococcus faecalis.

Προσέγγιση ασφαλής και αποτελεσματική

Ο δρ Τρούσκεβιτς εξήγησε ότι το όξινο περιβάλλον που δημιουργεί το ξίδι κάνει τα βακτηριακά τοιχώματα διογκώνονται και να προσλαμβάνουν τη θεραπεία των νανοσωματιδίων. «Τα νανοσωματίδια φαίνεται ότι επιτίθενται στα επικίνδυνα βακτήρια τόσο μέσα στα βακτηριακά κύτταρα όσο και στην επιφάνειά τους, ωθώντας τα στο να εκραγούν. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι τοξική για τα ανθρώπινα κύτταρα ενώ σε πειράματα σε ποντίκια αποδείχθηκε ότι εξολοθρεύει τις βακτηριακές λοιμώξεις σε πληγές χωρίς να επηρεάζει την επούλωσή τους».

Πάνω από 5 εκ. θάνατοι ετησίως από ανθεκτικές λοιμώξεις

Το νέο… νανο-ενισχυμένο ξίδι ελπίζεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στη μάχη ενάντια στην ολοένα και αυξανόμενη ανθεκτικότητα των βακτηρίων στις αντιβιοτικές θεραπείες – είναι χαρακτηριστικό ότι εκτιμάται πως παγκοσμίως πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα χάνουν ετησίως τη ζωή τους εξαιτίας λοιμώξεων.

«Κλειδί» οι συνδυαστικές θεραπείες

Σύμφωνα με τον καθηγητή Χάλμπεργκ, η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό ACS Nano, δείχνει πώς τα νανοσωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αντιβακτηριακών θεραπειών. «Οι συνδυαστικές θεραπείες, όπως αυτή που δείξαμε στη μελέτη μας, μπορούν να βοηθήσουν στη μάχη ενάντια στην ανθεκτικότητα των βακτηρίων η οποία σκοτώνει πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Είναι ζωτικής σημασίας να ανακαλύψουμε νέους τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης παθογόνων όπως οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες και τα παράσιτα» υπογράμμισε ο καθηγητής.

Πηγή: Το Βήμα

