Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

«Πρόκειται για έναν δρόμο υψηλής επικινδυνότητας, ο οποίος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από εκτεταμένες παρεμβάσεις» λέει στο in για τον τεράστιο βράχο που αποκολλήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Μελίντας- Πλωμαρίου στη Λέσβο, μετά τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, οι βροχοπτώσεις δρομολογούν στο συγκεκριμένο σημείο, φαινόμενα προδιαγεγραμμένα να συμβούν, λόγω της πολύ κακής κατάστασης του δρόμου.

Το 2017 , στο μεγάλο σεισμό της Βρίσας, είχαν σημειωθεί πολλές αποκολλήσεις μεγάλων βράχων. Οσο για τις μικρότερες κατολισθήσεις, αυτές είναι συνηθισμένο φαινόμενο, με τις τελευταίες να έχουν σημειωθεί μόλις πριν από λίγες μέρες.

«Κατά καιρούς έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, όμως απαιτείται ένα εκτεταμένο έργο για να γίνει αυτός ο δρόμος ασφαλής. Πρόκειται για ένα πολύ ακριβό έργο, το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ να γίνει» τονίζει ο κ. Λέκκας.

Χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος

«Πρόκειται για δρόμο που βρίσκεται κάτω από μεγάλους βράχους και κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορα ζητήματα», σημειώνει με τη σειρά του και ο μηχανικός στο επάγγελμα, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο δρόμος είναι χτισμένος σε σαθρό έδαφος, με πρανή απότομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη κλίση. «Οταν σημειώνονται βροχοπτώσεις και σεισμικές δονήσεις, μικρότερα ή μγαλύτερα βράχια αποκολλώνται από τα πρανή. Ο συγκεκριμένος βράχος είναι ο πιο μεγάλος που έχει πέσει ποτέ. Ζυγίζει 40 τόνους και αφού έσπασε την άσφαλτο βυθίστηκε 2 μέτρα μέσα στο έδαφος, μετακινώντας το παρακείμενο τοιχίο» περιγράφει ο κ. Μουτζούρης.

Ο δρόμος κατασκευάστηκε το 1980 από την τότε υπηρεσία του στρατού ΜΟΜΑ (Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης). Και μπορεί να μην ξεπερνάει τα 6 χιλιόμετρα σε μήκος, παρόλα αυτά είναι νευραλγικής σημασία για τους κατοίκους του Πλωμαρίου, της Μελίντας και του Παλαιοχωρίου.

«Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια, στη συγκεκριμένη περιοχή, χτίστηκαν με γοργό ρυθμό, τουλάχιστον 200 βίλες και υπερπολυτελείς κατοικίες. Οι περισσότερες ανήκουν σε Ισραηλινούς αγοραστές» αναφέρει ο Περιφερειάρχης.

Εκτός από τους νέους κατοίκους της περιοχής η οποία ανπτύσσεται ραγδαία, ο εν λόγω δρόμος εξυπηρετεί και τους κατοίκους του Παλαιοχωρίου, οι οποίοι αν δεν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν «προσθέτουν» τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα στη διαδρομή προς το σπίτι τους.

Τους δε καλοκαιρινούς μήνες, τον επαρχιακό δρόμο Μελίντας- Πλωμαρίου χρησιμοποιούν και οι επισκέπτες του νησιού για να επισκεφτούν τη Μελίντα, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λέσβου.

Το μεγάλο τεχνικό έργο και οι άμεσες παρεμβάσεις

Η διαδικασία της απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα μηχανήματα της Περιφέρειας να τον θρυμματίζουν έτσι ώστε να γίνει εφικτό να μετακινηθούν τα κομμάτια του.

«Παρεμβαίνουμε συνεχώς καθαρίζοντας αυτόν τον δρόμο σε αρκετα σημεία, ωστόσο η μελέτη που έχει εκπονηθεί για τη συνολική του αποκατάσταση είναι δύσκολη και έχει μεγάλο κόστος» σημειώνει ο κ. Μουτζούρης

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο έχει λάβει την απαραίτητη περιβαλλοντική άδεια. «Αυτή τη στιγμή, το έργο είναι σε φάση δημοπράτησης. Το σημερινό γεγονός μας ωθεί στην επίσπευση της διαδικασίας».

Το έργο, το οποίο απαιτεί βαθιές κατασκευές, αφορά σε παρεμβάσεις σε 126 σημεία κατά μήκος της οδού. «Σε 2-3 επικίνδυνα σημεία όπως σε αυτό που αποκολλήθηκε ο τεράστιος βράχος ξεκινάμε να κάνουμε άμεσες επισκευές για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις καταπτώσεις βράχων» λέει ο κ. Μουτζούρης.