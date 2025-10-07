Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Με άδεια χέρια ως προς την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους που καίει τη βιομηχανία εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντί της ανακοίνωσης μέτρων, ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με τα ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παραίτηση του από τη θέση του βουλευτή.

Το ενεργειακό κόστος

Ο πρωθυπουργός αν και όλοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των εταιρειών – μελών του ΣΕΒ που βρισκόντουσαν στη Γενική Συνέλευση ανέμεναν να ακούσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, εισέπραξαν μία ακόμη υπόσχεση…: «Πολύ σύντομα θα καταλήξουμε στην παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος. Αυτή η κυβέρνηση στάθηκε και μένει δίπλα στη βιομηχανία και τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της αντιστάθμισης ρύπων, των ΥΚΩ, του ΕΤΜΕΑΡ και τις σταθερά μειωμένες χρεώσεις που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ», είπε θυμίζοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να τονίσει: «Έχουμε στηρίξει τη βιομηχανία. Και γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μία συνεχής άσκηση», είπε και περιγράφοντας την υποσχόμενη λύση για το ενεργειακό κόστος ανήγγειλε: «Η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά και να έχει μία διευρυμένη περίμετρο», κατέληξε.

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ για την πρόοδο της οικονομίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία του επιδίωξε να παρουσιάσει επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ: «Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μία αφηρημένη μακροοικονομική έννοια. Η ανεργία έπεσε από το 19% στο 8%. Δημιουργήσαμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Παρά τις αδυναμίες το δημόσιο γίνεται ψηφιακό και προσιτό στον πολίτη. Μειώθηκαν 83 φόροι οι 20 αφορούν στη βιομηχανία. Δόθηκαν κίνητρα σε τομείς αιχμής. Οι τράπεζες έχουν απαλλαγεί από κόκκινα δάνεια», ήταν ορισμένες από τις αναφορές του.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, είπε ο πρωθυπουργός σε σχέση με το 2019 σημείωσε στην Ευρώπη αύξηση 3% και στη χώρα μας πάνω από 25%. «Κάτι που δεν είναι ανεξάρτητο από τις πολιτικές μας», φρόντισε να σημειώσει.

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ και το πολιτικό δίλημμα στους βιομηχάνους

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να παίξει με το θυμικό και την ανασφάλεια των βιομηχάνων για πιθανή διατάραξη του επενδυτικού κλίματος και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: «Η Ελλάδα ήταν παρίας και πλέον δανείζεται φθηνότερα από άλλες χώρες», είπε για να επισημάνει και τις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, του εμπορικού πολέμου και των γεωπολιτικών αναταράξεων και να υποστηρίξει: «Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας που κατάφερε να αποκαταστήσει η χώρα».

Και συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αυτή είναι η θετική συνέπεια της εσωτερικής σταθερότητας. Μίας πολιτικής που μετατρέπει τις κρίσεις σε σταθερότητα», είπε και έφερε το παράδειγμα των απανωτών πολιτικών κρίσεων της Γαλλίας. Ο ίδιος επίσης πρόσθεσε: «Ο λαϊκισμός ξαναφουντώνει κι έχει τη δυνατότητα να προκαλεί αρρυθμίες. Ο καθένας αντιλαμβάνεται πόσο πολύτιμο είναι το άυλο προτέρημα της σταθερότητας».

Ο πρωθυπουργός έγινε πιο ευθύς στα πολιτικά διλήμματα με αιχμές για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα που πυροδότησε το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Γνωρίζετε πολύ καλά τη συνάρτηση», είπε απευθυνόμενος στο επιχειρηματικό κοινό: «Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα. Ούτε πρόοδος χωρίς κανόνες που θα τηρούνται σε συνθήκες ομαλότητας και κοινωνικής συνοχής…».

Οι προϋποθέσεις για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως τρεις προϋποθέσεις για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας:

Η πρώτη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον ίδιο είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αλλά και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. «Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τις περιπέτειες της χώρας μετά την επικράτηση της λαϊκής δημαγωγίας. Τις αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν με τις ανέξοδες παροχές. Ξέρετε το κόστος της αβεβαιότητας», είπε αφήνοντας και πάλι εμμέσως πολιτικές αιχμές.

Η δεύτερη προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων αλλά και οι καλύτερες αμοιβές τους: «Μην διστάζετε να αμείβετε καλύτερα τους εργαζόμενους να δίνετε κίνητρα και μέρος από τα κέρδη σας», συνέστησε.

Τρίτος όρος, κατά τον κ. Μητσοτάκη είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, όπου επέλεξε να αναφερθεί στη μείωση των φορολογικών συντελεστών αλλά και να απαριθμήσει μέτρα προς όφελος των επιχειρήσεων.

«Η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στο μέσο της θητείας Το 2027 θα κριθούμε από τους πολίτες μας», σημείωσε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: ot.gr