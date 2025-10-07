Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Pet Stories 07 Οκτωβρίου 2025 | 11:41

Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ένα κουτάβι είναι η χαρά της ζωής, έχει ανάγκες, εκδηλώνει διάφορες συμπεριφορές που οφείλουμε να τις κατανοήσουμε, έτσι ώστε να συμβιώσουμε αρμονικά μαζί του.

Το κουτάβι χρειάζεται καθοδήγηση και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν «σκέφτεται», ούτε πράττει, όπως ο άνθρωπος.

«Ένας κηδεμόνας κουταβιού μπορεί να μη γνωρίζει τις ανάγκες του και, κάποιες φορές, να παρερμηνεύει συμπεριφορές του, είτε λόγω ελλιπούς γνώσης, είτε λόγω απειρίας», αναφέρει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Τα κουτάβια έχουν ανάγκη από δραστηριότητες, ψυχική διέγερση και άσκηση

Ένα κουτάβι, μερικές φορές, μπορεί να κοιμάται συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας έως και 20 ώρες!

Ποιες είναι, λοιπόν, οι ανάγκες που έχει ένα κουτάβι και οι πιο συνηθισμένες συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα;

Το κουτάβι είναι «διαβολάκι»

«Ένα κουτάβι που είναι πολύ ζωηρό, κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν άτακτο, καθώς δεν αντιλαμβάνονται ότι η ενέργεια αυτή είναι φυσιολογική», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Εξηγεί ότι τα κουτάβια έχουν ανάγκη από δραστηριότητες, ψυχική διέγερση και άσκηση. Έτσι, διοχετεύουν την ενέργεια τους και δεν κάνουν καταστροφές στο σπίτι και εξασφαλίζουμε και την ασφάλεια τους.
«Περιορίστε το κουτάβι σας και φροντίστε να τού αφιερώνετε χρόνο για εκτόνωση, ειδικά όταν είναι να μείνει μόνο του», συμβουλεύει η κα Κυπριανίδη.

Το κουτάβι κοιμάται πολλές ώρες – Ποτέ δεν το ξυπνάμε

Ένα κουτάβι έχει ανάγκη από ύπνο. Μερικές φορές, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, μπορεί να κοιμάται συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας έως και 20 ώρες! Μη θεωρείτε, λοιπόν, ότι το κουτάβι σας τεμπελιάζει, ή ότι κάτι έχει.
Ο ύπνος, επισημαίνει η κα Κυπριανίδη, είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη των κουταβιών. Η συνεχής διατάραξή του μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και τη συμπεριφορά του.
Στην περίπτωση, όμως, που κοιμάται πολύ και δεν έχει όρεξη να φάει, πρέπει να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Το κουτάβι είναι επιθετικό γιατί με δαγκώνει

Ορισμένοι κηδεμόνες κουταβιών θεωρούν ότι, επειδή τούς δαγκώνουν, είναι επιθετικά.

Η αλήθεια, όμως, δεν είναι αυτή.

Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, ένα κουτάβι εξερευνά το περιβάλλον του με το στόμα του. Τα δαγκωματάκια είναι ένας φυσιολογικός τρόπος παιχνιδιού και, μάλιστα, είναι το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε με τα αδελφάκια και τη μαμά του.
«Αν βάζετε τα δάκτυλα σας στο στόμα του, επειδή το βρίσκετε χαριτωμένο όσο είναι μικρό, θα θεωρήσει ότι αυτό πρέπει να κάνει. Και αν, όταν σας δαγκώσει, το μαλώσετε και να το τιμωρήσετε, το μόνο που θα καταφέρετε, είναι να το μπερδέψετε. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ελεγχθεί με τη σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Το κουτάβι δεν νιώθει ενοχές

Οι περισσότεροι κηδεμόνες κουταβιών πιστεύουν ότι τα κουτάβια τους νιώθουν ενοχές γιατί, όταν κάνουν ζημιά στο σπίτι και τα μαλώνουν, εκείνα δείχνουν μετανιωμένα.
«Τα κουτάβια δεν έχουν την ικανότητα να νιώσουν ενοχές για κάτι που έκαναν, και εσείς δεν το θεωρείτε σωστό. Στην πραγματικότητα, η αντίδραση αυτή που βλέπετε, οφείλεται στον τόνο της φωνής σας και στη «γλώσσα του σώματος» σας. Ίσως, το συναίσθημα που νιώθουν εκείνη τη στιγμή είναι ο φόβος, ή δεν κατανοούν τον λόγο. Αλλά δεν είναι ενοχές», διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη.

Μην πιστεύετε ότι το κουτάβι ζηλεύει

Τα σκυλιά, όπως εξηγεί η κα Κυπριανίδη, δεν έχουν το συναίσθημα της ζήλιας, αλλά διεκδικούν. Η ζήλια και ο φθόνος είναι αρνητικά ανθρώπινα συναισθήματα.
«Τα σκυλιά διεκδικούν την απόκτηση ή διατήρηση κάποιου αντικειμένου, ή την προσοχή κάποιου ανθρώπου. Η πράξη αυτή δεν δείχνει, απαραίτητα, αρνητικά συναισθήματα ή συγκρίσεις με άλλα σκυλάκια», αναφέρει η κα Κυπριανίδη.

«Επιχείρηση» τουαλέτας

«Πονοκέφαλος» είναι για πολλούς κηδεμόνες κουταβιών, το να μάθουν στο κουτάβι τους να κάνει την ανάγκη του στην πάνα.
Μάλιστα, ορισμένοι βάζουν πάνες σε πολλά σημεία του σπιτιού, αλλά εκείνο επιλέγει να κάνει την ανάγκη του εκτός πάνας ή δίπλα.

Και αυτό, όπως διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη, δεν είναι η λύση, για να μάθει να μη λερώνει οπουδήποτε.
«Ούτε να το μαλώνετε με εφημερίδα, ή να τού τρίβετε τη μουσούδα στα τσισάκια του για να μάθει. Όπως, επίσης, να τού φωνάζετε όταν, μετά από ώρα, βρείτε τα τσισάκια ή τα κακάκια του. Με αυτές τις αντιδράσεις σας το κουτάβι θα αρχίσει να σάς φοβάται και να κρύβεται για να κάνει την ανάγκη του. Ή, ακόμα, να τρώει τα κόπρανα του, για να μην τα βρείτε», τονίζει η κα Κυπριανίδη.

Αποσαφηνίζει ότι το κουτάβι δεν κάνει την ανάγκη του εκτός πάνας, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν, για να τους εκδικηθεί. Ούτε είναι ανυπάκουο. Απλά, δεν έχει μάθει ακόμα που να κάνει την ανάγκη του.
Επίσης, δεν μπορεί ακόμα να ελέγξει την κύστη του. Χρειάζεται χρόνος, περιορισμός, πρόγραμμα και μόνο μία πάνα, που με τον χρόνο θα αφαιρεθεί.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, τώρα που θα στρώσετε χαλιά, επειδή μπορεί να τα δει σαν μια μεγάλη πάνα.

Κατανοώντας το κουτάβι

Καταλήγοντας, η κα Κυπριανίδη επισημαίνει: «Η εκμάθηση της «γλώσσας του σώματος» του κουταβιού και η κάλυψη των αναγκών του, βοηθούν για μια αρμονική σχέση. Όπως και η αποδοχή ότι λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν είναι πάντα σύμφωνος με τις ανθρώπινες προσδοκίες. Επίσης, όλα αυτά βοηθούν τους κηδεμόνες να χτίσουν μια καλύτερη σχέση με το κουταβάκι τους. Βασισμένη στην υπομονή, στην κατανόηση και, φυσικά, στην εκπαίδευση με θετικές επιβραβεύσεις».

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:
– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies
– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence
– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence
– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence
– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence
– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence
– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence
– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence
– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy
– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy
– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy
– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers
Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».

