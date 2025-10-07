Ο επιστήμονας Φρεντ Ράμσντελ ενημερώθηκε για το βραβείο Νόμπελ όσο έκανε… πεζοπορία

Κατά τη διάρκεια μιας ψηφιακής αποτοξίνωσης (η διαδικασία κατά την οποία κάποιος απομακρύνεται ή περιορίζει τη χρήση των ψηφιακών συσκευών του, όπως το κινητό τηλέφωνο, ο υπολογιστής κ.λπ.) στην ύπαιθρο της δυτικής Αμερικής, ο επιστήμονας Φρεντ Ράμσντελ ξαφνιάστηκε όταν η σύζυγός του άρχισε να φωνάζει. Φοβήθηκε ότι είχε δει μια αρκούδα, αλλά τελικά ανακάλυψε μια πολύ καλύτερη έκπληξη: είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής.

Η επιτροπή Νόμπελ δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον ανοσολόγο, του οποίου το τηλέφωνο ήταν σε λειτουργία πτήσης καθώς βρισκόταν σε εκδρομή πεζοπορίας και κατασκήνωσης, αλλά τελικά κατάφερε να επικοινωνήσει με το ζευγάρι νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ενημερώθηκε για το Νόμπελ όσο έκανε πεζοπορία

«Ήταν ακόμα στην ύπαιθρο και εκεί υπάρχουν πολλές αρκούδες γκρίζλι, οπότε ανησύχησε αρκετά όταν εκείνη φώναξε», είπε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ. «Ευτυχώς, ήταν το βραβείο Νόμπελ. Ήταν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος και δεν περίμενε καθόλου το βραβείο».

Ο Πέρλμαν είπε ότι ο Ράμσντελ και η σύζυγός του, Λόρα Ο’Νίλ, επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους όταν σταμάτησαν για να φτιάξουν κάτι στο αυτοκίνητό τους. Εκείνη τη στιγμή η σύζυγος του Ράμσντελ άνοιξε το κινητό της και είδε δεκάδες μηνύματα που του έδιναν συγχαρητήρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Μιλώντας στην εφημερίδα New York Times από ένα ξενοδοχείο στη Μοντάνα αργότερα την Τρίτη, ο Ράμστνελ είπε ότι «σίγουρα δεν περίμενα να κερδίσω το βραβείο Νόμπελ». Το ζευγάρι βρισκόταν σε ένα ταξίδι τριών εβδομάδων που διέσχιζε τις οροσειρές του Άινταχο, του Ουαϊόμινγκ και της Μοντάνα. «Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό», δήλωσε.

Ο Ράμσντελ μοιράστηκε το διάσημο βραβείο του 2025 με τη Μέρι Μπράνκοου του Ινστιτούτου Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ και τον Σίμον Σακαγκούτσι του Πανεπιστημίου της Οσάκα στην Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Θα λάβουν ένα βραβείο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορονών.

Το βραβείο τιμά μια θεμελιώδη ανακάλυψη σχετικά με τα Τ-κύτταρα, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα Τ-κύτταρα είναι ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που παράγονται στο μυελό των οστών και βοηθούν στην αναγνώριση των εισβολέων μικροβίων και στην εξόντωση των μολυσμένων ή καρκινικών κυττάρων. Συχνά αναφέρονται ως «φρουροί ασφαλείας».

Τα βραβεία και η δύσκολη επικοινωνία με τους νικητές

Κατά την αρχική ανακοίνωση της Δευτέρας, ο Πέρλμαν αποκάλυψε ότι είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μόνο με τον Σακαγκούτσι. «Έχουμε τα τηλέφωνά τους, αλλά πιθανότατα έχουν βάλει τη συσκευή σε αθόρυβη λειτουργία», είπε. Αργότερα επικοινώνησαν με τη Μπράνκοου, αλλά ο Ράμσντελ, 64 ετών, δεν είχε απαντήσει σε καμία προσπάθεια επικοινωνίας.

Ένας εκπρόσωπος του εργαστηρίου του Ράμσντελ στο Σαν Φρανσίσκο, Sonoma Biotherapeutics, δήλωσε αργότερα τη Δευτέρα ότι «ζούσε την καλύτερη ζωή του» και ήταν «εκτός δικτύου».

Εν τω μεταξύ, ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος του Ράμσντελ και συνιδρυτής του εργαστηρίου, είπε ότι «προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του», αλλά σκέφτηκε ότι «ίσως να είναι σε ταξίδι πεζοπορίας».

Η επικοινωνία με τους νικητές του βραβείου Νόμπελ σε όλο τον κόσμο ήταν μια συνεχής πηγή απογοήτευσης, τονίζει ο Guardian. Ο μουσικός Μπομπ Ντίλαν αγνόησε για μέρες το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας του 2016, ενώ το βραβείο ιατρικής του 2011 ανακοινώθηκε μόνο για να διαπιστωθεί ότι ένας από τους νικητές είχε πεθάνει λίγες μέρες πριν.

Το 2020, η επιτροπή Νόμπελ αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες με τους νικητές του βραβείου οικονομικών. Όταν το τηλέφωνο του Μπομπ Γουίλσον χτύπησε στο Στάνφορντ στη μέση της νύχτας, το αποσύνδεσε, οπότε η επιτροπή έπρεπε να καλέσει τη σύζυγό του.

Όταν η επιτροπή δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε με τον συν-νικητή Πολ Μίλγκρομ, ο Γουίλσον έπρεπε να πάει να τον ξυπνήσει. Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του Μίλγκρομ κατέγραψε τη στιγμή που του ανακοινώθηκε η νίκη του στο Νόμπελ, στην οποία απάντησε: «Ναι, αλήθεια; Ουάου».