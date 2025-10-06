science
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νόμπελ Ιατρικής για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τις αυτοάνοσες ασθένειες
Επιστήμες 06 Οκτωβρίου 2025 | 12:38

Νόμπελ Ιατρικής για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τις αυτοάνοσες ασθένειες

Οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σίμον Σακαγκούτσι τιμώνται με Νόμπελ «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσιακή ανοχή».

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Upd:6.10.2025, 13:16
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Τρεις επιστήμονες, δύο από τις ΗΠΑ και ένας από την Ιαπωνία, θα μοιραστούν το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους μηχανισμούς που κρατούν υπό έλεγχο το ανοσοποιητικό σύστημα, ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σίμον Σακαγκούτσι θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,2 εκατ. δολάρια) που συνοδεύει το βραβείο.

Κύρια συμβολή τους ήταν ότι αναγνώρισαν τα «ρυθμιστικά Τ-κύτταρα», τα οποία εμποδίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται σε υγιείς ιστούς.

Οι τρεις επιστήμονες ανακάλυψαν τους μηχανισμούς της «περιφερειακής ανοσιακής ανοχής» και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων θεραπειών, μεταξύ άλλων για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες, ανέφερε η επιτροπή.

Το βραβείο μοιράζεται ισότιμα μεταξύ των τριών ερευνητών (Reuters)

Το βραβείο μοιράζεται ισότιμα μεταξύ των τριών ερευνητών (Reuters)

«Οι ανακαλύψεις τους είχαν αποφασιστική σημασία προκειμέμνου να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα και γιατί δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Όλε Κέμπε.

Το Nobel Forum είναι ο χώρος όπου ανακοινώνονται οι νικητές του Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής (Reuters)

Το Nobel Forum είναι ο χώρος όπου ανακοινώνονται οι νικητές του Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής (Reuters)

Ρυθμιστικά Τ-κύτταρα

Σίμον Σακαγκούτσι του Πανεπιστημίου της Οσάκα, σήμερα 74 ετών, άνοιξε τον δρόμο το 1995, όταν οι περισσότεροι βιολόγοι πίστευαν ότι η προστασία των υγιών ιστών από εσφαλμένες επιθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος ήταν αποκλειστική λειτουργία του θύμου αδένα, ο οποίος καταστρέφει ορισμένα προβληματικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάστηκε «κεντρική ανοχή». Ο Σαμαγκούτσι όμως ανακάλυψε μια εντελώς νέα κατηγορία ανοσιακών κυττάρων που προστατεύουν τον οργανισμό από αυτοάνοσα νοσήματα.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια η Μέρι Μπράνκοου του Ινστιτούτου Βιολογίας Συστημάτων στο Σιάτλ, σήμερα 64 ετών, και ο Φρεντ Ράμσντελ της εταιρείας βιοτεχνολογίας Sonoma Biotherapeutics, 65 ετών.

To 2001, οι δύο ερευνητές ανακάλυψαν με πειράματα σε ποντίκια ότι οι  ένα γονίδιο που ονόμασαν Foxp3 προστατεύει από τα αυτοάνοσα νοσήματα. Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού προκαλούν τη σοβαρή αυτοάνοση ασθένεια IPEX.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Σακαγκούτσι συνέδεσε τα ευρήματα αποδεικνύοντας ότι το γονίδιο Foxp3 ελέγχει την ανάπτυξη των κυττάρων που είχε ανακαλύψει το 1995. Τα κύτταρα αυτά, γνωστά πλέον ως ρυθμιστικά Τ-κύτταρα, παρακολουθούν άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν εσφαλμένες επιθέσεις.

Οι τρεις ερευνητές θα παραλάβουν τα μετάλλια του βραβείου στην τελετή απονομής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου στη Στοκχόλμη, με εξαίρεση το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονέμεται συνήθως την ίδια ημερομηνία στο Όσλο.

Το βραβείο Φυσιολογίας-Ιατρικής είναι το πρώτο Νόμπελ που ανακοινώνεται. Ακολουθούν την Τρίτη το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη το Χημείας, την Πέμπτη το Λογοτεχνίας, την Παρασκευή το Ειρήνης και τη Δευτέρα το Οικονομικών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας
Επιστήμες 29.09.25

Ένα τζελ υπόσχεται να βάλει τέλος στους πόνους της αρθρίτιδας

Το καινοτόμο υλικό «αντιλαμβάνεται» τις χημικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός του σώματος μαρτυρώντας έξαρση της αρθρίτιδας και εκλύει φάρμακα ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:53

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο