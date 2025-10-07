Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρατηρούνται αυτή την ώρα στο Μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Οι επιβάτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».