Μετρό: Πρόβλημα λόγω ηλεκτροδότησης στη μπλε γραμμή
Η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση παρατηρούνται αυτή την ώρα στο Μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
Οι επιβάτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».
