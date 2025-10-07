Σωτήρης Χατζάκης: «2,5 χρόνια η κυβέρνηση είναι ενάντια στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»

Ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Σύνταγμα ώστε να επισκεφτεί τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την τραγωδία των Τεμπών αλλά και τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με τα αιτήματα εκταφής.

Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία της Λάρισας προέβη σε ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, όσα έχουν υποβληθεί για εκταφές (από τις οικογένειες Ρούτσι, Ασλανίδη, τη Μαρία Καρυστιανού, την οικογένεια Κωνσταντινίδη) και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Σωτήρης Χατζάκης: «Η επίσκεψη του αρχιεπισκόπου ήταν κομβική»

«Πριν από αυτό είχε προηγηθεί ένα κομμάτι των υπουργών και βουλευτών της Ν Δ που έλεγαν πως το να μην μπορεί ένα γονιός να μάθει από τί πέθανε το παιδί είναι ενάντια σε όλους τους συνταγματικούς και ηθικούς νόμους της χώρας.

Ποιος πρέπει να έρθει για να κινηθεί αυτή η κυβέρνηση, ο Πάπας;

Είναι φανερό ότι η Δικαιοσύνη δεν είναι ελεύθερη και αμερόληπτη διότι διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όσο η Δικαιοσύνη θα διορίζεται από την κυβέρνηση θα εξυπηρετεί τους στόχους τη κυβέρνησης. Δυόμιση χρόνια έχουμε μία κυβέρνησης εχθρική απέναντι στους συγγενείς.

Είχαμε το μπάζωμα. Για ποιο λόγο ήταν ο στρατός εκεί;. Μετά βγήκαν οι παραποιημένες συνομιλίες. Το θέμα είναι τεράστιο και η κυβέρνηση έχει πανικοβληθεί. Έχουν βγει πολιτικοί κλόουν και συκοφαντούν τους συγγενείς».

Η συνάντησή του με τον Πάνο Ρούτσι

«Εκείνος που σιωπαίνει είναι συνένοχος. Πήγα εκεί λοιπόν και όταν τον κοίταξα στα μάτια ήταν συγκλονιστικό.

Είδα μία έρημο γιατί όταν λείπει το παιδί ο άνθρωπος ερημοποιείται και μετά είδα μία απόφαση.

Αυτός θα φτάσει στο τέλος.

Ο Πάνος δεν καθοδηγείται από την Κωνσταντοπούλου και από κανέναν πολιτικό.

Είναι ανυποχώρητος. Λέω ευθέως στους βουλευτές της ΝΔ, δεν μιλάω για τους κλόουν Γεωργιάδη, Βορίδη, τον Φλωρίδη, αλλά για τους υπόλοιπους.

Να κοιτάξουν τα παιδιά τους γιατί μπορεί να ήταν τα παιδιά τους στο τρένο. Σε πολλούς από αυτούς δεν αξίζει η πατρότητα γιατί την ποδοπατάνε στα 57 άτομα που χάσαμε σε αυτήν την τραγωδία».