newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βρετανίδα απαλλάχτηκε από τον αλκοολισμό της… πίνοντας
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 14:53

Βρετανίδα απαλλάχτηκε από τον αλκοολισμό της… πίνοντας

Για δύο δεκαετίες δοκίμασε τα πάντα για να περιορίσει τον αλκοολισμό της βλέποντας ότι έπιασε «πάτο».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Στα 20 της χρόνια η Βρετανίδα δημοσιογράφος Κέιτι Χερζόγκ, έπινε σχεδόν 10 λίτρα μπύρα ημερησίως. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κατάφερε να μην θέλει να πιεί σταγόνα χάρη σε μια πρωτότυπη και καθόλου καταναγκαστική μέθοδο: νίκησε τον αλκοολισμός της συνεχίζοντας να πίνει.

Όλα άλλαξαν για την Χερζόγκ όταν μια μέρα διάβασε ένα ανατρεπτικό άρθρο στο Atlantic που ανέφερε τη Μέθοδο Sinclair, από τον ερευνητή John David Sinclair, ο οποίος είχε ανακαλύψει ότι η λήψη ναλτρεξόνης πριν το ποτό μπορεί να μειώσει τόσο πολύ την ευχαρίστηση από το αλκοόλ ώστε, μετά από ένα διάστημα θεραπείας, ένας άνθρωπος να μείνει με ελάχιστη έως καμία επιθυμία να πιει.

«Αντί λοιπόν να προσπαθείς να απέχεις, παίρνεις ένα χάπι και συνεχίζεις να πίνεις» αναφέρει η ίδια στην Telegraph. «Η ναλτρεξόνη μειώνει τη λαχτάρα για αλκοόλ και το ντοπαμινεργικό «χτύπημα» που παίρνεις από το ποτό. Με τον καιρό, μπορείς να σπάσεις πλήρως τη σχέση σου με το αλκοόλ. Ήμουν τόσο αισιόδοξη που ίσως αυτό να έλυνε το πρόβλημά μου».

Βέβαια κάτι τέτοιο αντιβαίνει τη μέθοδο των Ανώνυμων Αλκοολικών (ΑΑ), που διδάσκουν ότι η αποχή είναι ο μόνος δρόμος — και εξακολουθεί να φαίνεται παράλογο να αντιμετωπίζεις τον αλκοολισμό με περισσότερο ποτό.

Αλλά για την Χερτζόγκ η αποχή ποτέ δεν λειτούργησε, γιατί δεν έλυνε τις υποκείμενες «λιγούρες».

«Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσω πόσες φορές προσπάθησα να κόψω το ποτό, γιατί κυριολεκτικά κάθε μέρα επί χρόνια προσπαθούσα να μειώσω. Δηλαδή, χιλιάδες φορές. Κάθε πρωί ξυπνούσα λέγοντας στον εαυτό μου ότι σήμερα δεν θα πιω, αλλά μέχρι το απόγευμα η αποφασιστικότητά μου είχε εξαφανιστεί. Είχα επίσης δοκιμάσει πραγματικά προγράμματα θεραπείας, όπως οι ΑΑ και άλλες θεραπείες, καμιά ντουζίνα φορές».

Παρόλο που είναι αποτελεσματική, καθιερωμένη και φθηνή, με σχετικά λίγες παρενέργειες, δεν γνωρίζουν αρκετοί για τη ναλτρεξόνη, ούτε για τη Μέθοδο Sinclair, την προσέγγιση που τη χρησιμοποιεί για να μειώσει το προβληματικό πόσιμο. Παρά τις δεκαετίες έρευνας που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της, παραμένει υποσυνταγογραφούμενη και παρεξηγημένη.

Η πρώτη αποτυχία πριν τον θρίαμβο

Η Χερζόγκ πήρε τη συνταγή για ναλτρεξόνη από ένα διαδικτυακό φαρμακείο. Στην αρχή όμως την θεώρησε «απαίσια». «Αμέσως ένιωσα άγχος, ναυτία και πονοκέφαλο. Σκέφτηκα, όχι, ποτέ ξανά. Το υπόλοιπο κουτί έμεινε να σκονίζεται στο πίσω μέρος του φαρμακείου του σπιτιού. Γύρισα στο ποτό».

Στα 38 της συνέχισε να πίνει κρυφά από τη σύντροφό της. «Ξεκινούσα δουλειά το πρωί, δούλευα μέχρι το μεσημέρι και μετά περπατούσα στο γωνιακό μίνι μάρκετ για αλκοόλ, αλλάζοντας μαγαζί κάθε φορά γιατί δεν ήθελα η ιδιοκτήτρια του πιο κοντινού να ξέρει πόσο πίνω. Μετά έπινα για έξι ώρες στη βεράντα ή στο σαλόνι μου χαζεύοντας στο κινητό».

Πλέον έπινε 6 μπύρες την ημέρα πολύ χαμηλότερα απ’ τα χειρότερα χρόνια στα 20 της, αλλά και πάλι ξυπνούσε μέσα στη νύχτα με ταχυκαρδίες. «Ήξερα ότι αν δεν έκανα κάτι, το ποτό θα με σκότωνε».

Έτσι, επιχείρησε για δεύτερη φορά με την ναλτρεξόνη, παίρνοντας αυτή τη φορά 1/4 χαπιού -12,5 mg- με γεμάτο στομάχι και ένα ποτήρι νερό. Είχε τις ίδιες παρενέργειες, αλλά ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμες γιατί ξεκίνησε με χαμηλότερη δόση. Τότε ήταν που δούλεψε καθώς έβλεπε να πίνει όλο και μικρότερη ποσότητα αλκοόλ.

Ο καλύτερος τρόπος, λέει για να περιγράψει το να πίνεις με ναλτρεξόνη είναι ότι μοιάζει σαν να έχει αφαιρεθεί ένα απαραίτητο συστατικό από το αλκοόλ. «Απλώς αφαιρείται η ευφορία, η ευχαρίστηση, αυτό που κάνει το ποτό τόσο απολαυστικό» λέει.

Μπορείς ακόμα να μεθύσεις σωματικά, αλλά απλώς αφαιρείται η πλάκα. «Δεν σε ανεβάσει». Πολλοί διαπιστώνουν ότι πίνουν πολύ πιο αργά. Μερικοί λένε ότι αλλάζει και η γεύση, ειδικά αυτοί που πίνουν κρασί. «Μπορεί να αγαπούν τη γεύση ενός λευκού κρασιού, αλλά με ναλτρεξόνη, τους φαίνεται άσχημο. Εγώ βρήκα ότι η καταναγκαστική φωνή, αυτή που σου λέει να πιεις δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ποτό, είχε χαμηλώσει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, έπινα μία μπίρα, και η ιδέα να πιω έξι σε ένα καθισιό μού προκαλούσε ναυτία».

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2022, κατάφερε να μείνει έναν μήνα χωρίς ποτό για να δει πώς νιώθει. «Από τότε δεν έχω ακουμπήσει ούτε σταγόνα».

Ίσως είναι η καλύτερη εποχή για να κόψει το ποτό, μιας και στη Βρετανία, οι Τόρις υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν τους φόρους για διακόσιες πενήντα χιλιάδες παμπ, εστιατόρια και άλλες μικρότερες επιχειρήσεις, εφόσον εκλεγούν…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο

«Αλίμονο αν αυτό οδηγήσει σε διατάραξη σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων
«Θέση αρχής» 06.10.25

Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα
Για την Κάρλα 06.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα

«Ο καθένας δηλώνει ότι τον αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει», λέει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης είναι η έξτρα κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λόγω του ότι είναι αμφίβολος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας - Η εξαιρετική σεζόν με την Κηφισιά και το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 14:47

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο