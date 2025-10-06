Βρετανίδα απαλλάχτηκε από τον αλκοολισμό της… πίνοντας

Στα 20 της χρόνια η Βρετανίδα δημοσιογράφος Κέιτι Χερζόγκ, έπινε σχεδόν 10 λίτρα μπύρα ημερησίως. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κατάφερε να μην θέλει να πιεί σταγόνα χάρη σε μια πρωτότυπη και καθόλου καταναγκαστική μέθοδο: νίκησε τον αλκοολισμός της συνεχίζοντας να πίνει.

Όλα άλλαξαν για την Χερζόγκ όταν μια μέρα διάβασε ένα ανατρεπτικό άρθρο στο Atlantic που ανέφερε τη Μέθοδο Sinclair, από τον ερευνητή John David Sinclair, ο οποίος είχε ανακαλύψει ότι η λήψη ναλτρεξόνης πριν το ποτό μπορεί να μειώσει τόσο πολύ την ευχαρίστηση από το αλκοόλ ώστε, μετά από ένα διάστημα θεραπείας, ένας άνθρωπος να μείνει με ελάχιστη έως καμία επιθυμία να πιει.

«Αντί λοιπόν να προσπαθείς να απέχεις, παίρνεις ένα χάπι και συνεχίζεις να πίνεις» αναφέρει η ίδια στην Telegraph. «Η ναλτρεξόνη μειώνει τη λαχτάρα για αλκοόλ και το ντοπαμινεργικό «χτύπημα» που παίρνεις από το ποτό. Με τον καιρό, μπορείς να σπάσεις πλήρως τη σχέση σου με το αλκοόλ. Ήμουν τόσο αισιόδοξη που ίσως αυτό να έλυνε το πρόβλημά μου».

Βέβαια κάτι τέτοιο αντιβαίνει τη μέθοδο των Ανώνυμων Αλκοολικών (ΑΑ), που διδάσκουν ότι η αποχή είναι ο μόνος δρόμος — και εξακολουθεί να φαίνεται παράλογο να αντιμετωπίζεις τον αλκοολισμό με περισσότερο ποτό.

Αλλά για την Χερτζόγκ η αποχή ποτέ δεν λειτούργησε, γιατί δεν έλυνε τις υποκείμενες «λιγούρες».

«Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσω πόσες φορές προσπάθησα να κόψω το ποτό, γιατί κυριολεκτικά κάθε μέρα επί χρόνια προσπαθούσα να μειώσω. Δηλαδή, χιλιάδες φορές. Κάθε πρωί ξυπνούσα λέγοντας στον εαυτό μου ότι σήμερα δεν θα πιω, αλλά μέχρι το απόγευμα η αποφασιστικότητά μου είχε εξαφανιστεί. Είχα επίσης δοκιμάσει πραγματικά προγράμματα θεραπείας, όπως οι ΑΑ και άλλες θεραπείες, καμιά ντουζίνα φορές».

Παρόλο που είναι αποτελεσματική, καθιερωμένη και φθηνή, με σχετικά λίγες παρενέργειες, δεν γνωρίζουν αρκετοί για τη ναλτρεξόνη, ούτε για τη Μέθοδο Sinclair, την προσέγγιση που τη χρησιμοποιεί για να μειώσει το προβληματικό πόσιμο. Παρά τις δεκαετίες έρευνας που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της, παραμένει υποσυνταγογραφούμενη και παρεξηγημένη.

Η πρώτη αποτυχία πριν τον θρίαμβο

Η Χερζόγκ πήρε τη συνταγή για ναλτρεξόνη από ένα διαδικτυακό φαρμακείο. Στην αρχή όμως την θεώρησε «απαίσια». «Αμέσως ένιωσα άγχος, ναυτία και πονοκέφαλο. Σκέφτηκα, όχι, ποτέ ξανά. Το υπόλοιπο κουτί έμεινε να σκονίζεται στο πίσω μέρος του φαρμακείου του σπιτιού. Γύρισα στο ποτό».

Στα 38 της συνέχισε να πίνει κρυφά από τη σύντροφό της. «Ξεκινούσα δουλειά το πρωί, δούλευα μέχρι το μεσημέρι και μετά περπατούσα στο γωνιακό μίνι μάρκετ για αλκοόλ, αλλάζοντας μαγαζί κάθε φορά γιατί δεν ήθελα η ιδιοκτήτρια του πιο κοντινού να ξέρει πόσο πίνω. Μετά έπινα για έξι ώρες στη βεράντα ή στο σαλόνι μου χαζεύοντας στο κινητό».

Πλέον έπινε 6 μπύρες την ημέρα πολύ χαμηλότερα απ’ τα χειρότερα χρόνια στα 20 της, αλλά και πάλι ξυπνούσε μέσα στη νύχτα με ταχυκαρδίες. «Ήξερα ότι αν δεν έκανα κάτι, το ποτό θα με σκότωνε».

Έτσι, επιχείρησε για δεύτερη φορά με την ναλτρεξόνη, παίρνοντας αυτή τη φορά 1/4 χαπιού -12,5 mg- με γεμάτο στομάχι και ένα ποτήρι νερό. Είχε τις ίδιες παρενέργειες, αλλά ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμες γιατί ξεκίνησε με χαμηλότερη δόση. Τότε ήταν που δούλεψε καθώς έβλεπε να πίνει όλο και μικρότερη ποσότητα αλκοόλ.

Ο καλύτερος τρόπος, λέει για να περιγράψει το να πίνεις με ναλτρεξόνη είναι ότι μοιάζει σαν να έχει αφαιρεθεί ένα απαραίτητο συστατικό από το αλκοόλ. «Απλώς αφαιρείται η ευφορία, η ευχαρίστηση, αυτό που κάνει το ποτό τόσο απολαυστικό» λέει.

Μπορείς ακόμα να μεθύσεις σωματικά, αλλά απλώς αφαιρείται η πλάκα. «Δεν σε ανεβάσει». Πολλοί διαπιστώνουν ότι πίνουν πολύ πιο αργά. Μερικοί λένε ότι αλλάζει και η γεύση, ειδικά αυτοί που πίνουν κρασί. «Μπορεί να αγαπούν τη γεύση ενός λευκού κρασιού, αλλά με ναλτρεξόνη, τους φαίνεται άσχημο. Εγώ βρήκα ότι η καταναγκαστική φωνή, αυτή που σου λέει να πιεις δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ποτό, είχε χαμηλώσει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, έπινα μία μπίρα, και η ιδέα να πιω έξι σε ένα καθισιό μού προκαλούσε ναυτία».

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2022, κατάφερε να μείνει έναν μήνα χωρίς ποτό για να δει πώς νιώθει. «Από τότε δεν έχω ακουμπήσει ούτε σταγόνα».

Ίσως είναι η καλύτερη εποχή για να κόψει το ποτό, μιας και στη Βρετανία, οι Τόρις υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν τους φόρους για διακόσιες πενήντα χιλιάδες παμπ, εστιατόρια και άλλες μικρότερες επιχειρήσεις, εφόσον εκλεγούν…