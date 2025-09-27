Στους 25 οι νεκροί από την κατανάλωση αλκοόλ στη Ρωσία – «Θανατηφόρα τα επίπεδα μεθανόλης»

Ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στη βορειοδυτική Ρωσία, ξεπέρασε τους 25 νεκρούς, με βάση όσα έγιναν σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Αυξημένοι οι θάνατοι από νοθευμένο αλκοόλ στη Ρωσία

«Η νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε σε έξι ανθρώπους που είχαν πεθάνει», οι οποίοι είχαν εντοπιστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Βολοσόβσκι, «αποκάλυψε αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης», ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας, που αναλαμβάνει τις σημαντικότερες έρευνες στη χώρα.

Χθες, είχε ήδη κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να δικαστούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, που ανακοίνωσαν χθες τη σύλληψη ενός 60χρονου και ενός 70χρονου, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την πώληση αυτού του νοθευμένου αλκοόλ στα θύματα.

Του ελέγχους θέλει να εντείνει η Ρωσία

Η Ρωσία ενέτεινε τους ελέγχους στην παραγωγή και πώληση αλκοόλ, μετά τον θάνατο 77 ατόμων στη Σιβηρία από την κατανάλωση φθηνού παράνομου αλκοόλ το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τον Ιούνιο του 2023, τουλάχιστον 30 άτομα πέθαναν σε πολλές περιοχές της δυτικής Ρωσίας μετά από κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου αναφέρουν ότι η αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης του αλκοόλ και οι αυξανόμενοι περιφερειακοί περιορισμοί στην πώλησή του έχουν οδηγήσει ορισμένα άτομα να στραφούν σε σπιτικά ποτά, με μερικές φορές θανατηφόρες συνέπειες.