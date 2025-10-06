newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Η φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη όπως τη γνωρίζαμε, ως ένα πλέγμα διεθνώς συμφωνημένων  κανόνων είναι πλέον και θεσμικά νεκρή. Το δόγμα που ισχύει σήμερα, είναι ο πόλεμος χωρίς όρια, χωρίς κανόνες και χωρίς τον παραμικρό σεβασμό για τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τον οποίο έχει καταντήσει κουρελόχαρτο.

Τα παραπάνω διαπιστώνει ένας από τους πλέον «καλά πληροφορημένους» γεωπολιτικούς αναλυτές, ο 76άχρονος βρετανός πρώην διπλωμάτης Άλαστερ Κρουκ (Alastair Crooke). Έχοντας διατελέσει επί 30 έτη υψηλόβαθμο στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας πληροφορίων ΜΙ6, γνωρίζει όσο λίγοι τα μέσα και τα έξω των διεθνών σχέσεων.

Ο Κρουκ έχει τη φήμη του «κατασκόπου από τη Δύση που γνώρισε το Ισλάμ», με κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, την περίοδο της δεύτερης Ιντιφάντα.

Ως βετεράνος πράκτορας πλέον, διευθύνει το Conflicts Forum, think tank γεωπολιτικής  με έδρα τη Βηρυτό που έχει στόχο να χτίσει γέφυρες συνεννόησης μεταξύ των δυτικών ηγετών και του πολιτικού Ισλάμ. Ανήκει στις φωνές που ασκούν έντονη κριτική στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ και είναι πιο κοντά σε αυτό που αποκαλούμε «πολύ-πολικό κόσμο», διατηρώντας επαφές με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν. Ακόμα και αν ο ρόλος του Άλαστερ Κρουκ είναι αμφιλεγόμενος, οι αναλύσεις του είναι πάντα καίριες και ψύχραιμες.

Στην τελευταία του παρέμβαση μιλάει για τη «νέα εποχή της κυριαρχίας δια του εξαναγκασμού», που «κινείται γρήγορα και τα διαλύει όλα». Πρόκειται για το πολιτικό δόγμα του λαϊκιστικού συντηρητισμού της Δύσης, όπως τον εκπροσωπούν εθνικιστές-λαϊκιστές ηγέτες, αλλά και οι μεγιστάνες της αμερικανικής  τεχνολογικής ελίτ.

Κυριαρχία δια του καταναγασμού

Σιγά-σιγά, αλλά με βροντερά βήματα, αλλαγές λαμβάνουν χώρα στη Δύση. Ένα νέο πολιτικό δόγμα έχει ριζώσει: Η δυτική συντηρητική (και νεότερη ηλικιακά) λαϊκιστική σκέψη αναδομείται ως κάτι πιο σκληρό, πιο μοχθηρό και λιγότερο συναισθηματικό ή ανεκτικό.

Το λεγόμενο σχέδιο της «παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες» (αν υπήρξε ποτέ πραγματικά πέρα από τα λόγια) έχει καταστραφεί. Τα ηθικά όρια απορρίπτονται  ως «αδύναμος» «ηθικός σχετικισμός». Στόχος είναι ο αιφνιδιασμός και η παράλυση του αντιπάλου.

Παράλληλα, μια βαθιά αλλαγή συντελείται στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ: η σκόπιμη παραβίαση των κανόνων για να προκαλέσουν σοκ. Να κινούνται γρήγορα και να καταστρέφουν. Τους τελευταίους μήνες, εκτός από τη Γάζα το Ισραήλ έχει εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, το Ιράν, τη Συρία, το Λίβανο, την Υεμένη, το Κατάρ και την Τυνησία.

Σοκ και δέος

Τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, δύο πυρηνικές δυνάμεις βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις ενός κράτους που έχει υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών – με τις ευλογίες της  Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΟΑΕ).

Αυτό το φαινόμενο της «γρήγορης δράσης και της καταστροφής» ήταν σαφώς εμφανές όταν το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική επίθεσή του στο Ιράν στις 12 Ιουνίου. Ήταν επίσης εμφανές στην γραφειοκρατική ταχύτητα που εξέπληξε πολλούς, καθώς τα τρία ευρωπαϊκά κράτη μέλη της «Διεθνούς Πυρηνικής Συμφωνίας του Ιράν» (JCPoA), η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ενεργοποίησαν τον μηχανισμό «snap back», επαναφέροντας όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, παραμερίζοντας κάθε διπλωματική προσπάθεια από την πλευρά του.

Οι κυρώσεις του μηχανισμού «snapback» επιβλήθηκαν εσκεμμένα, καθώς από τις 18 Οκτωβρίου και μετά λήγει και επισήμως το πλαισιο για Πυρηνική Συμφωνία.

Ενώ η Ρωσία και η Κίνα θεωρούν την τακτική του «snapback» που ενορχήστρωσε η ΗΠΑ ως παράνομη, διαδικαστικά ελαττωματική και, από τη δική τους οπτική γωνία, ως «πράξη» που νομικά δεν έλαβε ποτέ χώρα, η πραγματικότητα είναι τρομακτική. Κατευθύνει το Ιράν αμείλικτα προς ένα τελεσίγραφο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το οποίο είτε θα υποκύψει πλήρως στις ΗΠΑ, είτε θα αντιμετωπίσει μια συντριπτική στρατιωτική επίθεση.

Αυτό το νέο δόγμα εξουσίας προέκυψε από μια Δύση που βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Καθώς όμως γεννήθηκε μέσα από την απελπισία, είναι πολύ πιθανό να αποτύχει. Ωστόσο, η ευρύτερη δυτική κρίση της «αντίθεσης στην καθεστηκυία τάξη», δεν είναι αποτέλεσμα μιας «αντεπίθεσης της λευκής αντίδρασης», όπως πιστεύουν πολλοί προοδευτικοί ή τεχνοκράτες.

Η παγκόσμια τάξη της «συνάινεσης του Νταβός» κατέρευσε

Ο Κρουκ, επικαλείται τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, Τζουλιάνο Ντα Έμπολι και την ανάλυσή τους στους Financial Times, για το «Πώς οι άρχοντες της τεχνολογίας και οι λαϊκιστές άλλαξαν τους κανόνες της εξουσίας».

«Μέχρι πρόσφατα οι οικονομικές ελίτ, οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες και οι διευθυντές μεγάλων εταιρειών βασίζονταν σε μια πολιτική τάξη τεχνοκρατών — ή επίδοξων τεχνοκρατών — από τη Δεξιά και την Αριστερά. Μετριοπαθείς, λογικοί, σχεδόν αξεχώριστοι μεταξύ τους, κυβερνούσαν τις χώρες τους με βάση τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, μερικές φορές μετριάζοντάς τους με κοινωνικές παραμέτρους. Αυτή ήταν η συναίνεση του Νταβός», γράφει ο Ιταλο-ελβετός αναλυτής.

Ο Κρουκ, προσθέτει, ότι η  κατάρρευση του παγκόσμιου φιλελευθερισμού και των ψευδαισθήσεών του, μαζί με την τεχνοκρατική δομή διακυβέρνησής του, απλώς επιβεβαίωσε — στα μάτια των νέων ελίτ — ότι η τεχνοκρατική σφαίρα των «ειδικών» δεν ήταν ούτε ικανή, ούτε γειωμένη στην πραγματικότητα.

Έτσι, η «στρατηγική ομπρέλα» της Διεθνούς Τάξης με Βάση τους Κανόνες έχει τελειώσει. Η νέα εποχή είναι μια εποχή εξαναγκαστικής κυριαρχίας – είτε από το Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ. Αυτή η δοξασία επικεντρώνεται στην ισραηλινή «κυριαρχία» – στην οποία οι άλλοι λογικά πρέπει να «υποταχθούν». Αυτό θα επιτευχθεί είτε με οικονομική είτε με στρατιωτική πίεση. Και συμβολίζεται από την αλλαγή της ονοματολογίας στις ΗΠΑ από Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου».

Μασκ και Τραμπ

«Οι νέες αμερικανικές τεχνολογικές ελίτ, οι Μασκ, οι Ζούγκερμπεργκ και οι Σαμ Άλτμαν  αυτού του κόσμου, δεν έχουν τίποτα κοινό με τους τεχνοκράτες του Νταβός. Η φιλοσοφία τους δεν βασίζεται στην αποτελεσματική διαχείριση της υπάρχουσας τάξης, αλλά, αντίθετα, σε μια ανεξέλεγκτη επιθυμία να τα ανατρέψουν όλα. Η τάξη, η σύνεση και ο σεβασμός των κανόνων είναι ανάθεμα για όσους έχουν κάνει όνομα κινούμενοι γρήγορα και καταστρέφοντας τα πάντα», εξηγεί ο Ντα Έμπολι.

Οι άρχοντες της τεχνολογίας μοιάζουν περισσότερο με εθνικιστές-λαϊκιστές ηγέτες (τους Τραμπ, τους Νετανιάχου, τους Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς αυτού του κόσμου). Με διαφορετικό τρόπο, συγγενεύουν περισσότερο με τη φατρία των Ευαγγελιστών, από την οποία προέκυψε ο Τσάρλι Κερκ, παρά με τις φυλές των τεχνοκρατών του Νταβός, τις οποίες περιφρονούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κινήσεις αποκλιμάκωσης της κρίσης – Η τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κινήσεις αποκλιμάκωσης της κρίσης – Η τύχη του έργου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές σημειώνουν γαλάζια στελέχη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
«Οι ίδιοι απατεώνες» 06.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τέλος (;) του δικομματισμού
Διαθέσεις και προθέσεις 06.10.25

Το τέλος(;) του δικομματισμού

Οι ιστορικές του καταβολές, το σημερινό ιδιότυπο τοπίο του ενάμισι κόμματος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
«Τελευταίο μίλι» 06.10.25

Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση - Από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει εισπράξει τα 21,3 δισ. ενώ στους τελικούς αποδέκτες έχουν φτάσει μόλις 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 06.10.25

Δεν κυκλοφορούν πλέον «άλλα πλεούμενα» μετά τα αμερικανικά πλήγματα λέει ο Τραμπ

Περιχαρής και γελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ναυτικούς που μιλούσε για τα 250 χρόνια του ναυτικού των ΗΠΑ, πως πλέον δεν κυκλοφορούν πλεούμενα στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αυστραλία: Ένας 60χρονος πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες – Έριξε 50 με 100 σφαίρες
Ακόμα μετρούν σφαίρες 06.10.25

Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες

Στην Αυστραλία αστυνομία του Σίδνεϊ συνέλαβε έναν 60χρονο που άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο από το παράθυρο του διαμερίσματός του σε προάστιο της πόλης, «γαζώνοντας» περαστικούς, αυτοκίνητα και οικίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο