Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Έρχονται δραστικές αλλαγές στη Euroleague. Ή τέλος πάντων αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις μεταξύ εκείνων που κινούν τα νήματα στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο μπάσκετ.

Οι μέτοχοι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες και βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές συναντήσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη (7/10) στη Βαρκελώνη. Θέμα των συζητήσεων; Η μεγάλη τριμερής συνέλευση Euroleague, FIBA, NBA, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη.

Στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης για τον Ολυμπιακό και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος. Σε πρώτο πλάνο είναι μία πιθανή μελλοντική συνεργασία με το NBA.

Φαίνεται λοιπόν πως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πρόσφορο το έδαφος για τη δημιουργία μίας κοινής λίγκας με φόντο το 2027 και όχι από του χρόνου όπως πολλοί έγραφαν και διακινούσαν. Την επόμενη χρονιά η Euroleague σαν διοργάνωση θα συνεχίσει να υφίσταται όπως την ξέρουμε, αλλά με πολλές και σημαντικές αλλαγές στο format.

Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε νέα επέκταση της Euroleague. Από 18 οι ομάδες έγιναν φέτος 20. Και του χρόνου πάμε για 24! Με τις 24 αυτές ομάδες να διαχωρίζονται σε δύο περιφέρειες, αλά… NBA: Ανατολή και Δύση! Οι περισσότερες ομάδες φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις και οι μεγάλες αλλαγές στη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν ανελλιπώς επί δεκαετίες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Μετά τη σύλληψή του ο Αρτέμιος Μίντζας συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν «απίστευτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

To υπερ-ραντάρ της Κίνας που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό, πρωτότυπο, σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε εναέριες απειλές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υιοθέτησε ένα στιλ εμπνευσμένο από την ταινία Top Gun κατά την επίσκεψή της στον Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στη Βιρτζίνια την Κυριακή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Salute to the Fleet για τον εορτασμό της 250ης επετείου της βάσης

Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο Τραμπ απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία σε περίπτωση αποτυχίας σύναψης συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Το μέλλον της Χαμάς ένα από τα κομβικά ζητήματα

Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα  Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…

Βαρύ πλήγμα για την Ευρώπη: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος στη λίστα με τις πιο διαδεδομένες απομιμήσεις

