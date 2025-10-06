Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Έρχονται δραστικές αλλαγές στη Euroleague. Ή τέλος πάντων αυτό προκύπτει από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις μεταξύ εκείνων που κινούν τα νήματα στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο μπάσκετ.

Οι μέτοχοι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες και βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές συναντήσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο Τρίτη (7/10) στη Βαρκελώνη. Θέμα των συζητήσεων; Η μεγάλη τριμερής συνέλευση Euroleague, FIBA, NBA, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη.

Στις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης για τον Ολυμπιακό και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος. Σε πρώτο πλάνο είναι μία πιθανή μελλοντική συνεργασία με το NBA.

Φαίνεται λοιπόν πως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πρόσφορο το έδαφος για τη δημιουργία μίας κοινής λίγκας με φόντο το 2027 και όχι από του χρόνου όπως πολλοί έγραφαν και διακινούσαν. Την επόμενη χρονιά η Euroleague σαν διοργάνωση θα συνεχίσει να υφίσταται όπως την ξέρουμε, αλλά με πολλές και σημαντικές αλλαγές στο format.

Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε νέα επέκταση της Euroleague. Από 18 οι ομάδες έγιναν φέτος 20. Και του χρόνου πάμε για 24! Με τις 24 αυτές ομάδες να διαχωρίζονται σε δύο περιφέρειες, αλά… NBA: Ανατολή και Δύση! Οι περισσότερες ομάδες φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις και οι μεγάλες αλλαγές στη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν ανελλιπώς επί δεκαετίες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.