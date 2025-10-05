Ποια ομάδα της Euroleague ετοιμάζει «διπλό» μεταγραφικό χτύπημα….

H Παρτιζάν ξεκίνησε μια ήττα και μια νίκη στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και έδειξε ότι ψάχνεται, αλλά και ότι χρειάζεται ενίσχυση, διότι το ρόστερ της δεν έχει το βάθος που θα ήθελε να έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αν και με την Αρμάνι Μιλάνο έδειξε καλό πρόσωπο στο Βελιγράδι και νίκησε, στο πρώτο ματς με την Dubai BC δεν έπεισε και όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει σε τουλάχιστον άλλες δύο μεταγραφές μέσα στο επόμενο διάστημα…

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, επιβεβαίωσε πως η ομάδα βρίσκεται κοντά σε δύο σημαντικές μεταγραφές, ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για να ολοκληρωθούν οι κινήσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιγιάιλοβιτς για την Παρτιζάν:

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το προπονητικό επιτελείο έχει πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση, ειδικά στη θέση του σέντερ, κάτι που θα λυθεί σύντομα», δήλωσε στη Zurnal.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αποφάσεις για το ποιοι παίκτες θα αποκτηθούν ανήκουν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Ζόραν Σάβιτς, ενώ εκείνος φροντίζει να διασφαλίσει την οικονομική δυνατότητα των μεταγραφών. «Έχουμε το μπάτζετ για να προχωρήσουμε. Το επιτελείο πιστεύει πως πρέπει να αποκτηθεί παίκτης μόνο αν μπορεί πραγματικά να μας κάνει καλύτερους, όχι απλώς για να γεμίσει το ρόστερ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη φιλοσοφία», είπε.