Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Καθημερινά η πραγματικότητα διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί αναβαθμισμένου ΕΣΥ, με τρανταχτό παράδειγμα γεγονός ότι μόλις το 40% των ασθενών που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την ενιαία πλατφόρμα για ηλεκτρονικό ραντεβού στα νοσοκομεία, κατάφεραν τελικά να καλυφθούν, αν και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο MEGA, θριαμβολόγησε για το νέο σύστημα.

H τηλεφωνική γραμμή 1566, δέχτηκε χιλιάδες κλήσεις οι οποίες ωστόσο μπλόκαραν το σύστημα, δημιουργώντας ένα σκηνικό ασφυξίας. «Παίρνω το 1566, λέω τα στοιχεία μου, λέω από πού είμαι, λέω τον γιατρό, μου λέει να το επαναλάβω, της τα ξαναλέω της κοπέλας, μου λέει οκ κλείστηκε. Έρχομαι μετά από δύο μέρες στο νοσοκομείο, ρωτάω αν ισχύει το ραντεβού μου και μου λένε όχι δεν σε έχουν περάσει», είπε ο κ. Σπύρος στο MEGA.

Από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους, ανέφερε: «Το 1535 είναι ένας αριθμός που δουλεύει αρκετά χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλάζει και πάει σε τρεις μορφές: είναι η τηλεφωνική κλήση 1566, μπορείς να κλείσεις ραντεβού στην εφαρμογή στο κινητό ‘MyHealth app’ και μπορείς να κλείσεις ραντεβού από το ‘finddoctors.gov.gr’.

«Αυτήν την στιγμή, από 1η Οκτωβρίου, έχουν γίνει δύο πράγματα: καταρχήν έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα ραντεβού. Από 500.000 τον μήνα έχουμε σκοπό μέσα στους επόμενους μήνες να πάνε 830.000 ραντεβού τον μήνα στα νοσοκομεία. Όσο αυξάνονται τα ραντεβού, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των πολιτών».

Τι δεν είπε ο Θεμιστοκλέους

Αυτό ωστόσο που δεν είπε, ο υφυπουργός είναι ότι το νέο μέτρο της κυβέρνησης, (όπως έχει καταγγείλει η ΕΙΝΑΠ), υποχρεώνει όλους τους γιατρούς σε αύξηση των εβδομαδιαίων ραντεβού (με διάρκεια επίσκεψης μόλις 10 λεπτά!) και «δεν είναι τίποτα άλλο από υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και ταυτόχρονη ηθελημένη «άγνοια» – υποτίμηση για το με τι πραγματικά ασχολείται ένας νοσοκομειακός γιατρός (τακτικά ιατρεία, επείγοντα, χειρουργεία, νοσηλευόμενοι κλινικής)».

Υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Θεμιστοκλέους, θριαμβολόγησε ότι «Κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού στο σύστημα».

Θεμιστοκλέους για αξιολόγηση

Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στην οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πολιτών στο ΕΣΥ, ανά υγειονομική περιφέρεια, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να καρπωθεί την ικανοποίηση των πολιτών για τη δουλειά και τον αγώνα των γιατρών και των νοσηλευτών, που παρά τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και την υποστελέχωση κρατούν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία.

«75% χαρακτηρίζει την εμπειρία της νοσηλείας, την εμπειρία από το νοσοκομείο, είτε καλή είτε πολύ καλή. 9 στους 10 έχει βρει τον γιατρό της ειδικότητας που χρειαζόταν στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Δεν είναι ευχαριστημένοι με το φαγητό των νοσοκομείων», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, και πρόσθεσε: «Είναι από τις χαμηλές βαθμολογίες η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού».