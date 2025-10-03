Ασθενείς σε απόγνωση και εργαζόμενοι στα όρια τους στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Παρά τα όσα έχει αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών, η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου της Νίκαιας, λίγο πριν παραδοθεί στο κοινό, πλημμύρισε μετά την χθεσινή βροχή.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου, παρόμοιες πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε άλλα «ανακαινισμένα» νοσοκομεία, όπως στον Ευαγγελισμό, στο Μεταξά και στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Οι εργαζόμενοι απαιτούν άμεσο έλεγχο της καταλληλότητας των έργων και λήψη μέτρων για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.

Πλημμύρισε το νέο τμήμα στα επείγοντα της Νίκαιας

Ο Σύλλογος των εργαζομένων αφού υπενθυμίζει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, προτείνει λύσεις, προσπαθώντας να διασκεδάσει την κατάσταση.

Πριν από μερικές μέρες ο υπουργός Υγείας στη Βουλή είπε ότι «το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης στην ιστορία του ΕΣΥ βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ υλοποιούνται συνολικά έργα ανακαίνισης σε 93 νοσοκομεία και 160 Κέντρα Υγείας, με συνολικό προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ. Ποτέ στο παρελθόν, καμία κυβέρνηση ή θητεία υπουργού δεν προχώρησε σε τέτοιο εύρος παρεμβάσεων».

«Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δυστυχώς κύριε Γεωργιάδη μπάζουν… Και το λέμε κυριολεκτικά γιατί με την πρώτη βροχή του φθινοπώρου, το ΤΕΠ του νοσοκομείου Νίκαιας που είναι έτοιμο να παραδοθεί σε λίγες μέρες πλημμύρισε» λένε στην ανακοίνωσή τους.

«Και επειδή δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε άλλη μια φορά για γκρίνια και μιζέρια έχουμε σαν σωματείο να προτείνουμε κάποιες λύσεις για την επικείμενη λειτουργία του νέου ΤΕΠ»

Οι τρεις λύσεις που προτείνουν

Στον αγιασμό που σκοπεύει να κάνει ο υπουργός μαζί με τους «ημέτερους» και κρυφά από τους εργαζόμενους να ζητήσει να γίνει και λιτανεία για να μην βρέξει ξανά μιας και ο χειμώνας τώρα ξεκινάει.

Μαζί με τα περιβόητα βραχιολάκια που μειώνουν μαγικά τις αναμονές σύμφωνα με τον υπουργό να μοιράζονται στους ασθενείς και αδιάβροχα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει άλλη μία από τις αγαπημένες της συμβάσεις (με την ευλογία του υπουργείου και της κυβέρνησης φυσικά) για παραχώρηση σε ιδιώτες του έργου της απομάκρυνσης των νερών από την οροφή του κτιρίου των επειγόντων.

«Και επειδή τα πράγματα θα ήταν όντως αστεία αν δεν ήταν τόσο σοβαρά, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η μόνη αγωνία της κυβέρνησης, του υπουργείου Εμπορίας της Υγείας και των εκάστοτε διοικήσεων είναι πώς οι κατασκευαστικοί όμιλοι θα τσεπώσουν ζεστό χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης« συνεχίζει η ανακοίνωση.

Καταλήγοντας οι εργαζόμενοι αναφέρουν: «Δεν φτάνει που ούτε ένα ευρώ δεν πήγε για τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δεν εξασφαλίζουν ούτε καν την τήρηση των αναγκαίων προδιαγραφών. Απαιτούμε τώρα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Με ευθύνη των αρμοδίων να ελεγχθεί αν πληρούνται οι αναγκαίες προδιαγραφές για την λειτουργία των ανακαινισμένων τμημάτων».