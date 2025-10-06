newspaper
Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»
Πολιτική Γραμματεία 06 Οκτωβρίου 2025 | 15:21

Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»

«Οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους», υποστήριξε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής

Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και την αναταραχή που έχει προκύψει αναφέρθηκε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, εκτοξεύοντας πυρά κατά της ελληνικής κυβέρνησης.

«Το καλώδιο της διασύνδεσης δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το Ισραήλ και βλέπουμε -παρά την εγκληματική πολιτική σε βάρος του παλαιστινιακού λαού- ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αποκλείει το κράτος-δολοφόνο από την ηλεκτρική διασύνδεση», επισήμανε ο κ. Κωτσαντής, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24».

«Οι τελευταίες εξελίξεις εκθέτουν και την κυβέρνηση»

Επισήμανε ότι «και οι τελευταίες εξελίξεις εκθέτουν και την κυβέρνηση και όλους όσους καλλιεργούσαν τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών» γιατί οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους».

Πρόσθεσε πως «η εμπειρία από τα καλώδια μέχρι τώρα απέδειξε πως τίποτα το θετικό δεν προμηνύουν για τον ελληνικό λαό, που εξακολουθεί να βουλιάζει στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια και η επόμενη απεργία, όποτε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο-τερατούργημα για το 13ωρο, είναι μια καλή ευκαιρία να καταδικάσει συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «διεξάγεται ένα παζάρι ανάμεσα σε Τουρκία και ΗΠΑ για την αγκίστρωση της Άγκυρας στο ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο έναντι της Ρωσίας και αυτό το παζάρι έχει ανταλλάγματα που ακουμπούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου».

«Πρέπει εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ρούτσι»

Ο γραμματέας της ΚΝΕ, όσον αφορά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ανέφερε ότι «πρέπει εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του», ενώ χαρακτήρισε «αστεία την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρυφτεί πίσω από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, μια κυβέρνηση που έτρεξε κι έβγαλε πόρισμα περί ανθρώπινου λάθους για το έγκλημα των Τεμπών, διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης και προχώρησε σε δύο προανακριτικές-φιάσκο για να πέσουν στα μαλακά οι δύο υπουργοί της, Τριαντόπουλος και Καραμανλής».

Επίσης, κάλεσε την κυβέρνηση «να σταματήσει να επικαλείται την καραμέλα, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινήσει άμεσα η δίκη», γιατί «αυτό που έχει σημασία είναι να ολοκληρωθούν σωστά ο έλεγχος και η ανάκριση και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι ευθύνονται, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». Κατήγγειλε «την κοκορομαχία των κομμάτων για το θέμα», τονίζοντας ότι «όχι μόνο δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τον αγώνα του πατέρα, αλλά και δεν βοηθά και στην αποκάλυψη των αιτιών που δεν είναι άλλες από την πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ για την ιδιωτικοποίηση και κατάτμηση του σιδηρόδρομου».

Καταληκτικά, ο κ. Κωτσαντής είπε πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει στον δρόμο του αγώνα για την αποκάλυψη των υπευθύνων, ενώ σημείωσε πως «εγγυητής είναι ο ίδιος ο λαός με την πάλη του, γι’ αυτό και πρέπει να βουλιάξουν ξανά οι δρόμοι του αγώνα ενάντια στο έγκλημα των Τεμπών αλλά και στη συνολική πολιτική που τους στερεί τη ζωή».

