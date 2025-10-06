Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Η απόφαση του συνταξιοδοτικού ταμείου της Ιαπωνίας, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, του μεγαλύτερου στον κόσμο, να εξετάσει το ενδεχόμενο στροφής σε επενδύσεις με αντίκτυπο έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη προσαρμογή μεταξύ των διαχειριστών κεφαλαίων της χώρας.

Το Ταμείο Επενδύσεων Συντάξεων της Κυβέρνησης (GPIF) άνοιξε την πόρτα σε στρατηγικές αντίκτυπου τον Μάρτιο και τουλάχιστον τέσσερα άλλα ιαπωνικά συνταξιοδοτικά ταμεία ενημερώνουν ή αναθεωρούν τις επενδυτικές τους πολιτικές, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των επενδυτικών πολιτικών των ταμείων. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδοτικές εντολές προσαρμόζουν τώρα την προσέγγισή τους ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για στρατηγικές αντίκτυπου.

Η επίδραση που θα έχει η ιαπωνική βιομηχανία διαχείρισης χρημάτων, αξίας 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οικονομία της υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, η οποία έχει προσδιορίσει τη στρατηγική ως έναν τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων από τις πραγματικές προκλήσεις της χώρας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ιαπωνία αντιμετωπίζουν μια κοινωνία που γερνάει ταχέως και η οποία κατέλαβε την 118η θέση πέρυσι σε μια επισκόπηση της ισότητας των φύλων σε 146 χώρες.

Νέα επενδυτική προσέγγιση

Ο πρόεδρος του GPIF, Καζούτο Ουτσίντα, έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών.

Η Ανικέτ Σαχ, διευθύνουσα σύμβουλος και παγκόσμια επικεφαλής βιωσιμότητας και στρατηγικής μετάβασης στην Jefferies Financial Group, δήλωσε ότι το γεγονός πως οι επενδυτές μπορούν να μετρήσουν την πραγματική επίδραση των επενδύσεων με αντίκτυπο, τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ισχυροί από τον βασικό έλεγχο για τον κίνδυνο ESG (περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνησης).

«Είναι πιο ανθεκτικό, επειδή η εξέταση του αντίκτυπου ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης των εταιρειών αποτελεί οικονομική συζήτηση», δήλωσε ο Shah. «Αυτό είναι ένα πραγματικό οικονομικό θέμα και κινητήριος δύναμη σήμερα».

Στην Ιαπωνία, οι στρατηγικές επενδύσεων με αντίκτυπο είναι πιθανό να επικεντρωθούν στο κλίμα, την υγειονομική περίθαλψη, την ευημερία και την ένταξη, σύμφωνα με τον Μασάτο Νακαμούρα, επικεφαλής της GLIN Impact Capital , μιας επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Τόκιο που συμμετείχε σε συναντήσεις με το GPIF και άλλα ιαπωνικά συνταξιοδοτικά ιδρύματα σχετικά με τη στρατηγική. Η προσδοκία είναι ότι το GPIF θα αρχίσει να εφαρμόζει πρώτα τη στρατηγική σε εισηγμένες μετοχές, είπε.

Το GPIF, το οποίο δεν έχει αποκαλύψει πόσα κεφάλαια ενδέχεται να διαθέσει για τη στρατηγική, δήλωσε τον Μάρτιο ότι πιστεύει ότι οι επενδύσεις με αντίκτυπο προσφέρουν μια πορεία προς μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Το συνταξιοδοτικό ταμείο ανέφερε σε email ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη μέτρηση και την αναφορά μετρήσεων αντίκτυπου σε υπάρχοντα επενδυτικά έργα και τη σχέση μεταξύ αντίκτυπου και αποδόσεων.

«Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ερευνητική μελέτη, είναι δύσκολο να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως τα ποσά ή το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων», δήλωσε το GPIF. «Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους».

Κερδίζουν έδαφος οι επενδύσεις με αντίκτυπο

Οι επενδύσεις με αντίκτυπο κερδίζουν επίσης έδαφος μεταξύ των θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη. Το ABP, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Ευρώπης, αναφέρει ότι σχεδιάζει επενδύσεις με αντίκτυπο ύψους τουλάχιστον 30 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το PGGM, το οποίο διαχειρίζεται επενδύσεις για το συνταξιοδοτικό ταμείο PFZW, φέρεται να έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική του για να επικεντρωθεί περισσότερο στον αντίκτυπο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον αντίκτυπο ανέρχονται σε σχεδόν 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση του Global Impact Investing Network (GIIN) πέρυσι. Στην Ιαπωνία, εν τω μεταξύ, η στρατηγική αυξήθηκε κατά 150% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 117 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση του GSG Impact Japan National Partner που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των υπό διαχείριση επενδύσεων με αντίκτυπο, αλλά οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και οι στρατηγικές εξελίσσονται, σύμφωνα με τον Αμίτ Μπούρι, διευθύνοντα σύμβουλο και συνιδρυτή της GIIN.

«Πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται ιδεολογικά ή πολιτικά, βλέπουν την αξία στη χρήση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών», δήλωσε ο Μπούρι.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και αυτό «απαιτεί ένα είδος επένδυσης», δήλωσε ο Σατόσι Ικέντα, ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι ήταν υπεύθυνος βιωσιμότητας στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, την χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας. Η προσέγγιση αυτή είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση της καινοτομίας, τη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων και την προσέλκυση μιας νεότερης γενιάς επενδυτών, είπε.

