Η δημογραφική συρρίκνωση λόγω υπογεννητικότητας στην Ιαπωνία έχει βάλει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, ενώ ταυτοχρόνως καταγράφονται αριθμοί-ρεκόρ στους αιωνόβιους ή και ακόμα μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.

Τη θέση του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου στην Ιαπωνία κατέχει η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών

Από τους σχεδόν 100.000 υπέργηρους άνω των 100 ετών, η συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες. Μάλιστα ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σαφή αυξητική τάση, σύμφωνα με στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα.

Τα στοιχεία δημιουργούν έντονο προβληματισμό καθώς η δημογραφική συρρίκνωση που καταγράφτηκε το 2024 ήταν η 16η συναπτή και η μεγαλύτερη αφότου άρχισαν να τηρούνται αναλυτικά δεδομένα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Αύγουστο, ο ιαπωνικός πληθυσμός κατέγραψε μείωση-ρεκόρ το 2024, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερους από 900.000 ανθρώπους.

Αιωνόβιοι: Σχεδόν εννέα στους 10 είναι γυναίκες

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία είχε 99.763 αιωνόβιους – 4.644 περισσότερους μέσα σε έναν χρόνο -, με το 88% αυτών να είναι γυναίκες, διευκρινίζει το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

Τη θέση του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου στο Αρχιπέλαγος της Ιαπωνίας κατέχει η Σιγκέκο Καγκάουα, η οποία είναι 114 ετών και ζει στην περιφέρεια Νάρα, κοντά στο Κιότο. Η Σιγκέκο παραμένει δραστήρια ύστερα από 80 χρόνια υπηρεσίας ως γυναικολόγος-μαία και γενική ιατρός, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Το γεγονός ότι περπατούσα πολύ στις επισκέψεις κατ’οίκον μου επέτρεψε να αποκτήσω δυνατά πόδια, αυτά είναι η πηγή της σημερινής μου ζωτικότητας», δηλώνει η ίδια. Καθώς η όρασή της παραμένει καλή, η υπεραιωνόβια περνά τις μέρες της βλέποντας τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδα και κάνοντας καλλιγραφία.

Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι η βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, η οποία γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της τον Αύγουστο, μερικούς μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας Ίνα Κανάμπαρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.

Στην Ιαπωνία η δημογραφική κρίση εξακολουθεί να επιδεινώνεται, με την αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων να οδηγεί σε εκτίναξη των ιατρικών και κοινωνικών δαπανών. Παράλληλα υπάρχει μείωση του εργατικού δυναμικού για τη χρηματοδότησή τους, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει χαμηλός.

Ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίοε τελεί υπό παραίτηση, είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «σιωπηλή μάστιγα» και είχε δεσμευτεί για ευνοϊκά μέτρα για τις οικογένειες, όπως πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, σε μια προσπάθεια αντιστροφής της τάσης. Ωστόσο, οι προσπάθειες των αρχών δεν έχουν φέρει προς το παρόν σημαντικά αποτελέσματα.