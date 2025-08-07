newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
06.08.2025 | 20:07
Φωτιά στη Θάσο - Τέσσερις διαφορετικές εστίες στο νησί
Ιαπωνία: Δημογραφική συρρίκνωση – ρεκόρ το 2024 βάζει τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 08:22

Ιαπωνία: Δημογραφική συρρίκνωση – ρεκόρ το 2024 βάζει τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Το 2024, ο αριθμός των κατοίκων στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά 908.574 πρόσωπα, ή κατά 0,75%, στα 120,65 εκατομμύρια

Σύνταξη
Ο πληθυσμός στην Ιαπωνία το 2024 συρρικνώθηκε με ταχύτητα ρεκόρ – κατά 900.000 και πλέον ανθρώπους -, όπως δείχνουν επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, παρά τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για να αυξηθούν οι γεννήσεις.

Οι πολίτες στο φάσμα 65 ετών και άνω αποτελούν το 29,58% του πληθυσμού στην Ιαπωνία

Την περασμένη χρονιά, ο αριθμός των Ιαπώνων μειώθηκε κατά 908.574 πρόσωπα, ή κατά 0,75%, στα 120,65 εκατομμύρια κατοίκους.

Πριν από μερικούς μήνες, ο πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα χαρακτήριζε το δημογραφικό ζήτημα «σιωπηλή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και δεσμευόταν να θέσει σε εφαρμογή μέτρα υπέρ της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας και δωρεάν θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, προκειμένου να αντιστραφεί η τάση.

Η συρρίκνωση που καταγράφτηκε το 2024 – η 16η συναπτή – είναι η μεγαλύτερη αφότου άρχισαν να τηρούνται αναλυτικά δεδομένα, διευκρίνισε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Απεναντίας, ο αριθμός των αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικές το 2013, στους 3,67 εκατ. ανθρώπους, την 1η Ιανουαρίου 2025. Πλέον αντιπροσωπεύουν το 3% του συνολικού πληθυσμού της Ιαπωνίας.

Αυτός ανέρχεται σε 124.330.690 ανθρώπους, ή αλλιώς μειώθηκε κατά 0,44% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Το δημογραφικό ενδυνάμωσε τους εθνικιστές του Σανσέιτο

Η δημογραφική τροχιά της Ιαπωνίας και η απόγνωση μερίδας του εκλογικού σώματος εξαιτίας του πληθωρισμού έδωσαν ώθηση στο εθνικιστικό κόμμα Σανσέιτο, που ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια και απέσπασε 14 έδρες στις εκλογές για την ανανέωση μέρους της σύνθεσης της άνω Βουλής τον Ιούλιο, με κεντρικό σύνθημα «Πρώτα η Ιαπωνία».

Το αρχιπέλαγος έχει τον δεύτερο γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο (49,9 ετών κατά μέσον όρο), πίσω μόνο από το Μονακό (56,9), κατά την Παγκόσμια Τράπεζα.

Κατά ηλικιακή κατηγορία, οι πολίτες στο φάσμα 65 ετών και άνω αποτελούν το 29,58% του πληθυσμού, ενώ αυτοί στο φάσμα 15-64 το 59,04% — κι οι δυο κατηγορίες κατέγραψαν μικρές αυξήσεις σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με χωριστά δεδομένα, που έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο το υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των γεννήσεων στην Ιαπωνία πέρυσι υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από τον πήχη των 700.000.

Στο αρχιπέλαγος καταγράφτηκαν επακριβώς 686.061 νέες γεννήσεις το 2024 — ή αλλιώς 41.227 λιγότερες από το 2023. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφτεί αφότου άρχισαν να τηρούνται στοιχεία, το 1899.

