Τελέστηκε το μνημόσυνο για τους έξι αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα Τέμπη (pics)
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη των έξι οπαδών του στα Τέμπη, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή πριν από 26 χρόνια.
Έχουν περάσει 26 χρόνια από την ημέρα που «βάφτηκε» μαύρη στην ιστορία του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η 5η Οκτωβρίου του 1999, ήταν η μέρα όπου έξι οπαδοί του συλλόγου άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Κοιλάδα των Τεμπών όταν επέστρεφαν από τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό.
Το πρωί της Κυριακής (5/10) τελέστηκε μνημόσυνο στο σημείο όπου υπάρχει το μνημείο για εκείνους. Εκεί βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ αλλά και οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Κωνσταντίνος Θυμιάνης, Άγγελος Αναστασιάδης εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Βασίλης Τριλυράκης αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και στελέχη του «ασπρόμαυρου» ΑΣ.
Μάλιστα ακούστηκε και το σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
Δείτε φωτογραφίες από το μνημόσυνο των οπαδών του ΠΑΟΚ
