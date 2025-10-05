ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999
Πριν την έναρξη του ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές στο γήπεδο.
Οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά» που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα της 4ης Οκτωβρίου του 1999 στα Τέμπη. Οι παίκτες άφησαν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 και η Τούμπα ξέσπασε σε χειροκρότηματα, με τις στιγμές να είναι πολύ έντονες.
Συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα όπου οι έξι άνθρωποι, κατά την επιστροφή τους από την Αθήνα, έχασαν τη ζωή τους και βύθισαν στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα το πρωί στο σημείο της τραγωδίας τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο και λίγες ώρες αργότερα, στην Τούμπα, οι δύο ομάδες απέτησαν φόρο τιμής μπροστά στη Θύρα 4 εις μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:
