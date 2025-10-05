Ωραίες εικόνες στην Τούμπα – Οι «ερυθρόλευκοι» χαιρετήθηκαν με τον μικρό Γιαννάκη (pics)

Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει και αυτό απέδειξαν για ακόμα μία φορά ο Ολυμπιακός και ο Γιάννης Παπαστεφανάκης έξω από το γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Πειραιώτες.

Ο μικρός Γιαννάκης, που αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια πρότυπο φιλάθλου, ο οποίος είναι αγαπητός σε όλα τα γήπεδα, είχε μια όμορφη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, τον Τσικίνιο, αλλά και αρκετούς ακόμα ανθρώπους της αποστολής των ερυθρόλευκων.

Δείτε τις πολύ όμορφες εικόνες από την Τούμπα