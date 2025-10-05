Ωραίες εικόνες στην Τούμπα – Οι «ερυθρόλευκοι» χαιρετήθηκαν με τον μικρό Γιαννάκη (pics)
Όμορφες εικόνες στην Τούμπα πριν από το ντέρμπι, με τον Γιάννη Παπαστεφανάκη να χαιρετά την αποστολή του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο.
Ο αθλητισμός είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει και αυτό απέδειξαν για ακόμα μία φορά ο Ολυμπιακός και ο Γιάννης Παπαστεφανάκης έξω από το γήπεδο της Τούμπας, πριν από την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Πειραιώτες.
Ο μικρός Γιαννάκης, που αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια πρότυπο φιλάθλου, ο οποίος είναι αγαπητός σε όλα τα γήπεδα, είχε μια όμορφη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά, τον Τσικίνιο, αλλά και αρκετούς ακόμα ανθρώπους της αποστολής των ερυθρόλευκων.
Δείτε τις πολύ όμορφες εικόνες από την Τούμπα
- Η βαθμολογία της Super League μετά από το ντέρμπι της Τούμπας (pic)
- Ο Ηλιόπουλος ζήτησε και τα… ρέστα, μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (vid+pic)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
- Νάπολι – Τζένοα 2-1: Νίκη κορυφής για τους «παρτενοπέι»
- Σπουδαία νίκη για την Ρίο Άβε (3-0, vid)
- ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις