«Καίγεται» για τρίποντο με τον Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός – Δοκιμασία με την Κηφισιά για την ΑΕΚ

Ματσάρες περιλαμβάνει το σημερινό (5/10) πρόγραμμα της Super League, με την Κηφισιά να υποδέχεται την ΑΕΚ, τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, αμφότερα στις 18:00, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 21:30, εντός έδρας τον Ατρόμητο. Επίσης, υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Επικίνδυνο ματς για την ΑΕΚ

Στα αγωνιστικά, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει διαθέσιμους τους Βιγιαφάνιες, Πέτκοφ και Σόουζα. Αντίθετα, στην αποστολή είναι οι: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ.

Στον αντίποδα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει τους Περέιρα και Ζίνι, ενώ όπως συνηθίζεται, ηξ ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει της σημερινής αναμέτρησης.

Ψάχνει αντίδραση ο Παναθηναϊκός

Μετά την ήττα στο Europa League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος, καθώς θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί εντός έδρας στη Λεωφόρο (5/10, 21:30).

Ο Χρήστος Κόντης, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το ματς και εκτός έμειναν οι Ντέσερς και Πελίστρι, καθώς ο 30χρονος φορ ακολούθησε θεραπεία και ο Ιταλός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά, η αποστολή των πράσινων: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος

Για τον Ατρόμητο, οι Κίνι και Τσιλούλης αποτελούν τις μόνες απουσίες του Ατρόμητου ενόψει της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (5/10, 21:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης του Σαββάτου (4/10), ο Λεωνίδας Βόκολος έκανε γνωστή την αποστολή:

Κοσέλεβ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ουρόνεν, Παπαδόπουλος, Μουτουσάμι, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Φερτ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

18:00 Novasports 2 HD Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΑΕΚ Stoiximan Super League

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Stoiximan Super League