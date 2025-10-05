Δείτε όλα τα γκολ των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (2-1), στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ επικράτησε δύσκολα (2-3) της Κηφισιάς στο Περιστέρι, σ’ ένα παιχνίδι που οι τυπικά γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αποφάσεις του διαιτητή, Χρήστου Βεργέτη.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο και ο Λεβαδειακός συνέτριψε με 6-0 τον Παναιτωλικό. Το in σας προσφέρει την δυνατότητα να δείτε όλα τα γκολ των αγώνων της έκτης αγωνστικής της Super League.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 2-1, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φτάνει με ανατροπή στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι «ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν (0-1) με γκολ του Τσικίνιο στο 12′, ενώ είχαν καλές ευκαιρίες για να πετύχουν κι άλλα τέρματα στο πρώτο μέρος.

Ο «δικέφαλος» κατάφερε όμως να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο την ανατροπή. Ο Τάισον ισοφάρισε στο 63′ (1-1) και ο Ζίβκοβιτς στο 75′ έκανε με εύστοχο πέναλτι, το 2-1 για τους γηπεδούχους.





Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, στον αγώνα με την Κηφισιά, αλλά οι «κιτρινόμαυροι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-2, με τον Μαρίν να ευστοχεί σε πέναλτι στο 92′. Θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί ότι το πέναλτι αμφισβητήθηκε έντονα από τους παίκτες της Κηφισιάς.

Τετέη (14′) και Παντελίδης (29′) πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος, ενώ η Κηφισιά έχασε και πέναλτι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης όταν το παιχνίδι ήταν στο 0-0.

Καλοσκάμης (44′), Γιόβιτς (60′) και Μαρίν (92′ πεν.) ήταν οι σκόρερ της Ένωσης, σ’ ένα παιχνίδι που η Κηφισιά διαμαρτύρεται για πολλές αποφάσεις του διαιτητή, Χρήστου Βεργέτη αλλά και για τον Σιδηρόπουλο που ήταν στο VAR.





Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν την ομάδα του Περιστερίου στην άδεια Λεωφόρο (το ματς ήταν κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας) και επικράτησαν με 1-0.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τσέριν στο 48′ και οι παίκτες του τριφυλλιού αφιέρωσαν το τέρμα του Σλοβένου, στη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.





Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0

Ο Λεβαδειακός ήταν σαρωτικός και διέλυσε την ομάδα του Αγρινίου με 6-0, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση. Τα γκολ των Βοιωτών πέτυχαν οι Πεδρόζο (14′ πεν., 39′), Συμελίδης (31′), Παλάσιος (45’+5′ πεν.), Λαγιούς (61′), Γιούριτς (97′ πεν.)

Δείτε τα highlights εδώ

Λάρισα – Βόλος 2-5

Ο Βόλος πέτυχε εντυπωσιακή νίκη στο θεσσαλικό ντέρμπι, καθώς επικράτησε της ΑΕΛ με 5-2, πετυχαίνοντας έτσι την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν όλα τα αμυντικά κενά της ΑΕΛ και κατάφεραν να πετύχουν πέντε τέρματα.

Δύο γκολ για τον Βόλο πέτυχε ο Χουάνπι (25’,75’) κι από ένα οι Κόμπα (3’), Λάμπρου (55’) και Γιόκα (87’) ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Ατανάσεφ (22’ πεν.) και Γκαράτε (51’).





Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Η ομάδα των Σερρών πήρε σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη επί του Αστέρα, την πρώτη της στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα της Τρίπολης δεν μπορεί να «σηκώσει κεφάλι».

Ο Ντε Μάρκο έκανε το 1-0 στο 21’, ενώ ο Αστέρας ισοφάρισε με τον Γκονζάλες στο 57’. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη στο 88’ με γκολ του Μάρας.

Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν ακόμα πετύχει νίκη στην φετινή Σούπερ Λιγκ και η ήττα από τον Πανσερραϊκό, οδήγησε την διοίκηση των Αρκάδων στην απομάκρυνση του Σάββα Παντελίδη από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Τρίπολης.

Δείτε τα highlights εδώ

ΟΦΗ – Άρης 3-0

Ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τον Άρη στο γήπεδο του Αστέρα και η ομάδα του Ηρακλείου πέτυχε την δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ κυριάρχησε και το τελικό 3-0 φανερώνει πολλά για την υπεροχή της ομάδας του Μίλαν Ράσταβατς.

Σκόρερ των τυπικά γηπεδούχων ήταν οι Σαλσέδο (18’), Νέιρα (61’) και Αποστολάκης (80’).



