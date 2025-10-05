Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, παραθέτει σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίπρας, στην ομιλία του, αναφέρθηκε, στην ανάγκη να επανέλθει η Αριστερά στο δρόμο της ανάληψης της κοινωνικής και της κυβερνητικής ευθύνης.

Αναφερόμενος σε αυτό που πολλοί υποστηρίζουν ότι η Αριστερά δεν θα έπρεπε να αναλάβει το δύσκολο έργο της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών και της μείωσης των ελλειμμάτων έκανε σύγκριση με το τι παρέδωσε η κυβέρνησή του και που έχει φέρει τα δημοσιονομικά της χώρας η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως έχει γράψει το in, είναι ουσιαστικά το απτό παράδειγμα που απαντά στους πρώην συντρόφους του, που εξακολουθούν να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή του, ένα «καρφί» στην εγχώρια Αριστερά και τους οπαδούς της ιδεολογικής καθαρότητας.

«Πολλοί λένε ότι η αριστερά δε θα έπρεπε να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο της σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών. Της μείωσης των ελλειμάτων και του χρέους. Ότι έπρεπε να το αφήσει στη δεξιά. Όσοι το πιστεύουν αυτό δεν έχουν παρά να δουν τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα τη περίοδο που κυβερνούσε η αριστερά και ήταν υποχρεωμένη να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, σε σύγκριση με τη μετέπειτα περίοδο που κυβερνάει η δεξιά, με την οικονομία να έχει πολύ μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώριά» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας αναφορά σε κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες.

«Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι για την κοινωνική πλειοψηφία, η Αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η Αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών» τόνισε ο κ. Τσίπρας.