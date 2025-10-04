Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Η συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα για το αν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι φτάνει μέχρι τη Γαλλία.

Μετά την ομιλία του σε εκδήλωση του πανεπιστημίου της Σορβόννης ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους φοιτητές.

Στην συζήτηση που άνοιξε ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε πως βλέπει ο ίδιος τη συζήτηση που γίνεται για εκείνον στην εσωτερική πολιτική σκηνή και τις φήμες για τη δημιουργία δικού του κόμματος.

«Ερήμην μου»

Φοιτητής με ιδιαίτερη ανησυχία τον ρώτησε αν θα κάνει κόμμα εκφράζοντας παράλληλα και το βασικό ερώτημα που τίθεται από μερίδα της κοινωνίας για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο διάλογος στη Σορβόννη είναι αποκαλυπτικός για τις σκέψεις του πρώην πρωθυπουργού.

Φοιτητής: Τι γίνεται; Πότε θα κάνετε κόμμα; Οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν 25%. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης; Αν όχι τώρα πότε;

Α. Τσίπρας: Γίνεται μια συζήτηση ερήμην μου. Η άποψή μου ότι τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω, αλλά από τα κάτω.

Συνεργασία ή ανασύνθεση

Οι φοιτητές όμως επέμειναν στο θέμα καθώς ο κ. Τσίπρας σε σχέση με το αν θα κάνει τους εξηγούσε ότι αυτή την περίοδο αφουγκράζεται τι έχει να πει η κοινωνία, όπως τους είπε.

Φοιτητής: Και πως θα φύγει;

Α. Τσίπρας: Με δύο τρόπους. Ή να υπάρξει συνεργασία των κομμάτων ή ανασύνθεση.