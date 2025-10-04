newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Μαρίσσα Λαιμού: Σήμερα στο Λονδίνο η κηδεία της άτυχης 30χρονης
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 08:50

Στο Λονδίνο σήμερα σε κλειστό κύκλο η κηδεία της – «Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της»

Σύνταξη
Σε βαρύ πένθος  έχει βυθιστεί η οικογένεια Λαιμού μετά τον αδόκητο χαμό της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα Σάββατο σε μία λιτή τελετή θα γίνει η κηδεία της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 π.μ., στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου.

Η ταφή της Μαρίσσας Λαιμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγγενής της οικογένειας, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε το βαρύ κλίμα πένθους, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για διακριτικότητα, καθώς η οικογένεια είναι βαθιά φορτισμένη.

«Εάν το παιδί είχε μείνει στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, θα της έκαναν κι άλλα τεστ, θα έβλεπαν ότι το παιδί χειροτερεύει και θα το σώζανε»

«Η κηδεία θα γίνει στο Λονδίνο και μετά θα έρθουμε στην Αθήνα για την ταφή. Θα είναι σύντομα. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της και με κάποιους στενούς τους φίλους που τους αγαπούν και τους συμπαραστέκονται στην τόσο δύσκολη και άδικη στιγμή της ζωής τους», λέει συγγενής της οικογένειας.

Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής

Ο Βρετανός ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια του τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την Μαρίσσα, με έναν κύκλο πιο εξειδικευμένων εξετάσεων να αρχίζει σήμερα για να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

«Της πήραν αίμα και θα κάνουν όλες τις εξετάσεις που κάνουν συνήθως, θα πάρουν καιρό όμως για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην οικογένεια είπαν ότι η Μαρίσσα πέθανε από σήψη και ότι προήλθε από το τσίμπημα εντόμου. Ίσως επειδή το ανοσοποιητικό της Μαρίσσας δεν ήταν δυνατό, μάλλον αυτό της δημιούργησε την σήψη», λέει ο συγγενής.

Ερωτήματα

Κι εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα ως προς την προβληματική αντιμετώπιση που έλαβε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Ενώ και οι ίδιοι είχαν εντοπίσει συμπτώματα σήψης, έκριναν σωστό να της δώσουν εξιτήριο παρά το βεβαρυμμένο ιστορικό της.

«Στο πρώτο νοσοκομείο, της είχαν κάνει τεστ για σήψη και απάντηση του ογκολόγου της ήταν πως η Μαρίσσα δεν είχε. Όμως αυτό θα σας το πει και γιατρός, αυτό δημιουργείται πάρα πολύ γρήγορα και γι’ αυτό δεν έπρεπε να αφήσουν το παιδί να φύγει. Είναι έγκλημα να την αφήσεις να φύγει από το νοσοκομείο. Εφόσον έγραψαν και στο πρώτο χαρτί ότι πήρε εξιτήριο η Μαρίσσα, ότι η διάγνωση ήταν ‘τοξική επίδραση από δηλητήριο’, την είχαν μπροστά τους την διάγνωση, πώς άφησαν το παιδί να φύγει με οποιοδήποτε τεστ και να είχε κάνει; Αυτά θα τα απαντήσουν βέβαια οι ειδικοί».

«Εάν το παιδί είχε μείνει στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, θα της έκαναν κι άλλα τεστ, θα έβλεπαν ότι το παιδί χειροτερεύει και θα το σώζανε. Γι’ αυτό ο ογκολόγος της την έστειλε εκεί. Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα, είναι πολλοί οι υπεύθυνοι πιστεύω. Όλα αυτά τα άτομα που ανέλαβαν την Μαρίσσα έχουν τρομερή ευθύνη και βεβαίως ο γιατρός ο οποίος είδε τις εξετάσεις της και υπέγραψε το εξιτήριο».

Ειδικοί εξηγούν στο Live News πως η σήψη, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, μπορεί να έχει ραγδαία επιδείνωση και να οδηγήσει στον θάνατο σε λιγότερο από 48 ώρες.

Για αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να απαντηθεί γιατί άφησαν την Μαρίσσα να φύγει από το νοσοκομείο και έτσι πέθανε λίγες ώρες μετά στο διαμέρισμά της.

