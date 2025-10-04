sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Live streaming: Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
Άλλα Αθλήματα 04 Οκτωβρίου 2025 | 16:24

Live streaming: Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, για την 4η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, το Σάββατο (4/10), με εκτός έδρας «αποστολή». Στις 16:30, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, για την 4η αγωνιστική της Handball Premier, με στόχο το «τέσσερα στα τέσσερα».

Δείτε σε Live streaming το Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

YouTube thumbnail

«Παίζουμε πάντα για τη νίκη»

Τόμας Βαλεντίν Κανιέτε: «Ο Ιωνικός έχει πολύ καλούς παίκτες, δυνατούς, έμπειρους και καλά προετοιμασμένους και ξέρουμε, ότι δεν θα είναι εύκολο ματς. Εχουμε ποιότητα, ενέργεια και εμπειρία, έχουμε προπονηθεί με συγκέντρωση και ένταση, με στόχο τη νίκη.

Πιστεύω, ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, με καλό χάντμπολ και από τις δύο ομάδες. Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε ως ομάδα και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Είμαι βέβαιος, ότι μπορούμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα και πάντα για αυτό αγωνιζόμαστε».

Markets
Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

