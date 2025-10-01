Ολυμπιακός – ΑΣΕ Δούκα 43-19: Έκαναν το 3Χ3 οι «ερυθρόλευκοι»

«Τρία στα τρία» στο πρωτάθλημα, για την ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν εύκολα με 43-19 τον ΑΣΕ Δούκα στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για την 3η αγωνιστική της Handball Premier, με πρώτο σκόρερ τον Σάββα, με εννιά γκολ.

Οι Πειραιώτες, στο τρίτο του ματς στο φετινό πρωτάθλημα, «έπιασαν» υψηλή απόδοση από νωρίς, αφού προηγήθηκαν με +11 (19-8) στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο, έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη επί του Δούκα στην Ηλιούπολη, με διαφορά 24 τερμάτων.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 4-1, με τον Τζίμπουλα (4:05), ενώ διατήρησε το προβάδισμα των τριών τερμάτων (7-4), με τρομερό σουτ του Κανιέτε από τα εννιά μέτρα (11:45). Οι πρωταθλητές Ελλάδας ανέβασαν «στροφές» και στο 24ο λεπτό, ξέφυγαν με +9 (16-7), με γκολ του Παπάζογλου στην κόντρα, με τον Εσκαλόνα να «γράφει» το +11 (19-8), στο 28:26. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 19-9, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με… κεκτημένη ταχύτητα «μπήκαν» στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι» και «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +16 (26-10), με δύο διαδοχικά γκολ του Σάββα (35:18, 35:50). Ο Σάββας «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά με ένα καταπληκτικό σουτ από τα εννιά μέτρα (37:40) και έκανε το 27-11, ενώ με τη συμπλήρωση 41 λεπτών στο ματς, ο Μιχαηλίδης έδωσε «αέρα» +18 (29-11) στην ομάδα του Τριλίνι. Στο 53:40, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +21 (38-17), με τον Τσαναξίδη, με τον Μπάρος να διαμορφώνει το τελικό 43-19, στο 59:45.

Τσαναξίδης: «Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, στόχος μας να βελτιωνόμαστε συνέχεια»

Ο Χρύσανθος Τσαναξίδης που σημείωσε δύο γκολ μίλησε: «Το ματς ξεκίνησε καλά για εμάς, αφού μπήκαμε από την αρχή πολύ καλά, με σοβαρότητα και συγκέντρωση. Και έτσι τελείωσε. Ημασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και μέσω της τακτικής μας, βρήκαμε τις λύσεις στην επίθεση. Ανεβάζουμε ρυθμούς, ενόψει και των ευρωπαϊκών αγώνων που ακολουθούν. Ελπίζω, να συνεχίσουμε έτσι και παιχνίδι με παιχνίδι στη διάρκεια της σεζόν, να είμαστε όλο και καλύτεροι. Στόχος να βελτιωνόμαστε συνεχώς, για αυτό και δουλεύουμε σκληρά».

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 5-4, 8-6, 11-7, 16-7, 19-9 (ημχ.) 24-10, 27-11, 31-14, 34-17, 38-18, 43-19

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 3, Κρέτσιτς 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης 2, Πέσο 5, Μάνθος 4, Μπάρος 3, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 9

ΑΣΕ Δούκα (Γιώργος Χαλκίδης): Μωραΐτης, Ταουσάνης 2, Βλάχος 3, Χατσατουριάν 5, Τσιούμας, Χαλκίδης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 1, Λίτσης, Κραντς 3, Χουρσουντιάν 1, Ελοζιέουα 1, Ντανουλέτ 1, Αλαΐσκας, Ριμπέ, Καραγιάννης 1.