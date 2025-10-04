Γκραν Πρι Σιγκαπούρης: Εξαιρετικός Ράσελ, πήρε την Pole Position (pics)

Μεγάλη έκπληξη στις κατατακτήριες της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος με τη Mercedes του και θα ξεκινήσει την Κυριακή (5/10) από την Pole Position.

Ο Άγγλος ήταν εντυπωσιακός στο Q3, όπου έκανε δύο εξαιρετικούς γύρους, που τον τοποθέτησαν από την αρχή στην κορυφή της κατάταξης. Στην ίδια σειρά θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει δεύτερο γύρο για να «κλέψει» την Pole από τον Ράσελ, καθώς οι τροχοί του μπλόκαραν σε μία στροφή, και αναγκάστηκε να αφήσει τον γύρο του.

Τρίτος κατετάγη ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, ενώ δίπλα του θα βρίσκεται η δεύτερη Mercedes, του rookie Κίμι Αντονέλι. Ο βασικός αντίπαλος του Πιάστρι στο πρωτάθλημα και ομόσταυλός του στη McLaren, Λάντο Νόρις, θα ξεκινήσει ακριβώς πίσω από τον Αυστραλό, στην πέμπτη θέση, με τον συμπατριώτη του, Λιούις Χάμιλτον να κατατάσσεται έκτος.

Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ θα ξεκινήσει από την έβδομη θέση, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν μονοθέσια από τρεις διαφορετικές ομάδες, με τους Χάτζαρ (Racing Bulls), Μπέρμαν (Haas) και Αλόνσο (Aston Martin).

Η σειρά του αγώνα της Κυριακής