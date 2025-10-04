Λάρισα: Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων
Η άτυχη γυναίκα είχε διαμαρτυρηθεί στους συγγενείς της για πόνους που ένιωσε, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ - Εξέπνευσε λίγο προτού εισαχθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων στη Λάρισα
Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα ηλικίας 47 ετών στη Λάρισα η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γόννων αλλά εξέπνευσε ακριβώς απ’ έξω.
Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα η 47χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στο ασθενοφόρο
Σύμφωνα με πληροφορίες του larisssanet.gr, η άτυχη γυναίκα που μένει στο χωριό διαμαρτυρήθηκε για έντονη αδιαθεσία και πόνους στα συγγενικά της πρόσωπα. Εκείνοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε τα ξημερώματα του Σαββάτου για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων.
Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Λίγο προτού εισέλθει σε Κέντρο Υγείας και παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή, έχασε τη «μάχη» βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.
