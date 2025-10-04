Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Η αδελφή του, Ράντι, έρχεται στη Σαντορίνη – Ποιος ο λόγος της επίσκεψης της

H Ράντι Ζούκερμπεργκ θα παραβρεθεί στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας, «The Luxury Side of Greece», που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο Petros Nomikos.

Ράντι Ζούκερμπεργκ: Ποιο είναι η σχέση της με το Facebook

Είναι επιχειρηματίας, συγγραφέας και ιδρύτρια της εταιρείας «Zuckerberg Media». Πριν εγκαταλείψει τη θέση της στο Facebook, είχε διατελέσει διευθύντρια ανάπτυξης της αγοράς και εκπρόσωπος Τύπου της πλατφόρμας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή εξάπλωσή της.

Μετά την αποχώρησή της το 2011, αφοσιώθηκε στο δικό της όραμα, δημιούργησε ψηφιακά πρότζεκτ, συγγραφικά έργα, αλλά και τηλεοπτικά concepts όπως η σειρά κινουμένων σχεδίων «Dot».

Παράλληλα, έχει εκδώσει επιτυχημένα βιβλία για την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά σε πρωτοβουλίες που προωθούν τις γυναίκες στην καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία.

Τι θα κάνει στη Σαντορίνη η Ράντι Ζούκερμεργκ

Με πολυετή πορεία στην τεχνολογία και τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, η Ράντι Ζούκερμεργκ θα μεταφέρει στο κοινό την εμπειρία της, ανοίγοντας ένα διάλογο για τη σύνδεση του τουρισμού υψηλών απαιτήσεων με την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ίδια ώρα το πρόγραμμα του επερχόμενου συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τη γαστρονομία και τον οινοτουρισμό μέχρι την ευεξία, τον θαλάσσιο τουρισμό και τις νέες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης με εργαλείο την τεχνολογία.