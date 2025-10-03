Το υψηλότερο επίπεδο του γυναικείου αθλητισμού μόνο στο MEGA News

Το MEGA News κάνει το μεγάλο βήμα και συγκεντρώνει για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη το υψηλότερο επίπεδο του γυναικείου αθλητισμού! Τα συναρπαστικά ντέρμπι του ελληνικού πόλο, οι αμφίρροπες αναμετρήσεις του UEFA Women’s Champions League και οι μεγάλες μάχες της Ευρωλίγκας είναι όλα εδώ, σε μια αθλητική «στέγη» που δίνει την προβολή που τους αξίζει.

Η κορυφαία δράση στο πόλο, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ γυναικών παίζει πλέον εδώ, με μεταδόσεις υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν το πάθος, τον ανταγωνισμό και τις μεγάλες πρωταγωνίστριες.

Η αυλαία ανοίγει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 18:30 με το μεγάλο ντέρμπι της Α1 πόλο γυναικών. Ο κυρίαρχος της πισίνας, Ολυμπιακός, θέλει να πάρει πίσω τα σκήπτρα από την πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη. Οι δυο μεγάλοι του πόλο συναντιούνται στην 1η αγωνιστική με διακύβευμα την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 22:00 το UEFA Women’s Champions League ξεκινά στο MEGA News με ένα κλασικό ευρωπαϊκό ζευγάρι. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Άρσεναλ, υποδέχεται την πολυνίκη του θεσμού, Λιόν, για την 1η αγωνιστική της League Phase. Το UEFA Champions League γυναικών παίζει αποκλειστικά στο MEGA News μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Περιγράφουν οι Θέμης Σωτηρόπουλος και Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 18:30, τη σκυτάλη παίρνει η Ευρωλίγκα γυναικών στο μπάσκετ με την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της ισχυρής Βαλένθια.

Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Φέτος, τα κορυφαία ραντεβού των σπορ παίζουν αποκλειστικά στο MEGA News

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com και της Cosmote TV στη θέση 118.

#MegaNews